Cirò Marina – Prosegue la programmazione settimanale degli interventi di pulizia, taglio dell’erba e manutenzione del verde pubblico sul territorio comunale. L’Assessore Andrea Mistretta, con delega all’Ambiente e al Decoro urbano del Comune di Cirò Marina, ha reso noto il calendario dei lavori previsti dal 19 al 24 gennaio 2026.

Le operazioni interesseranno villette, vie cittadine e lungomare. In alcune giornate è prevista l’ordinanza di divieto di sosta, necessaria per consentire l’esecuzione degli interventi in condizioni di sicurezza ed efficienza.

Il programma degli interventi

Lunedì 19 gennaio 2026

Pulizia, taglio erba e siepi villetta di via Stilo.

Martedì 20 gennaio 2026

Pulizia, taglio erba e siepi villetta di via Stilo.

Mercoledì 21 gennaio 2026

Pulizia, taglio erba e siepi villetta di via Stilo.

Giovedì 22 gennaio 2026 (ordinanza di divieto di sosta)

Pulizia e taglio erba in via Tagliamento, via Tanaro, via Po, via Neto, via Mincio.

Venerdì 23 gennaio 2026 (ordinanza di divieto di sosta)

Pulizia e taglio erba in via Isonzo, via Fucini, via Guicciardini, via Sant’Antonio.

Sabato 24 gennaio 2026

Pulizia lungomare.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a rispettare i divieti di sosta nelle giornate interessate, così da agevolare il corretto svolgimento dei lavori e contribuire al miglioramento del decoro urbano.