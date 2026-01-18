Cirò Marina – Prosegue la programmazione settimanale degli interventi di pulizia, taglio dell’erba e manutenzione del verde pubblico sul territorio comunale. L’Assessore Andrea Mistretta, con delega all’Ambiente e al Decoro urbano del Comune di Cirò Marina, ha reso noto il calendario dei lavori previsti dal 19 al 24 gennaio 2026.
Le operazioni interesseranno villette, vie cittadine e lungomare. In alcune giornate è prevista l’ordinanza di divieto di sosta, necessaria per consentire l’esecuzione degli interventi in condizioni di sicurezza ed efficienza.
Il programma degli interventi
- Lunedì 19 gennaio 2026
Pulizia, taglio erba e siepi villetta di via Stilo.
- Martedì 20 gennaio 2026
Pulizia, taglio erba e siepi villetta di via Stilo.
- Mercoledì 21 gennaio 2026
Pulizia, taglio erba e siepi villetta di via Stilo.
- Giovedì 22 gennaio 2026 (ordinanza di divieto di sosta)
Pulizia e taglio erba in via Tagliamento, via Tanaro, via Po, via Neto, via Mincio.
- Venerdì 23 gennaio 2026 (ordinanza di divieto di sosta)
Pulizia e taglio erba in via Isonzo, via Fucini, via Guicciardini, via Sant’Antonio.
- Sabato 24 gennaio 2026
Pulizia lungomare.
L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a rispettare i divieti di sosta nelle giornate interessate, così da agevolare il corretto svolgimento dei lavori e contribuire al miglioramento del decoro urbano.
