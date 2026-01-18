La poesia di Giusy Nisticò varca i confini linguistici e geografici, approdando sulle pagine della stampa culturale albanese con una selezione di liriche intense e profondamente introspettive. Al centro della pubblicazione spicca “Lotët” (“Lacrime”), testo emblematico di una scrittura che indaga l’animo umano con delicatezza e forza insieme, accompagnato da altre composizioni che raccontano memoria, parola, tempo ed emozione.

Nata a Cirò Marina, Giusy Nisticò si conferma una voce poetica capace di dialogare con lettori di culture diverse, grazie a un linguaggio simbolico universale, fondato su immagini potenti: uragani silenziosi, stanze del cuore, parole che diventano luce o polvere, attimi che restano impressi oltre il loro passaggio. Le sue poesie non descrivono soltanto il sentire individuale, ma si fanno spazio di riconoscimento collettivo, dove fragilità e resistenza convivono.

Determinante, in questo percorso di apertura internazionale, il lavoro di Anila Dahriu, poetessa e traduttrice, che ha saputo restituire in lingua albanese la musicalità e la profondità dei versi originali, rispettandone il ritmo emotivo e il valore simbolico. La traduzione non è semplice trasposizione linguistica, ma atto creativo che consente alla parola poetica di rinascere in un nuovo orizzonte culturale.

Le liriche pubblicate – Lotët, Kujtime, Reflektime, Fjalë, Dhoma, Çaste – compongono un mosaico coerente: ogni testo è una soglia, un invito alla riflessione, un attraversamento silenzioso dell’interiorità. La poesia di Nisticò si muove tra dolore e speranza, tra perdita e ricostruzione, trasformando l’esperienza individuale in gesto universale.

Con questa pubblicazione, Giusy Nisticò consolida il proprio cammino letterario iniziato nel 2012 con Animo Poetico e proseguito con raccolte come Vezzi del Cuore, Fili di Parole e Il Tempo dei Sentimenti, fino al recente Te Lidhesh Petalet, già proiettato oltre i confini nazionali. Un percorso coerente, che trova nella traduzione e nel dialogo tra lingue una naturale evoluzione.

La poesia, ancora una volta, dimostra di essere ponte tra mondi diversi: una voce che nasce in Calabria e risuona altrove, mantenendo intatta la sua autenticità.

Giusy Nisticò

Poezitë e Giusy Nisticò janë udhëtime të vogla brenda shpirtit të njeriut, ku kujtimet, emocionet dhe mendimet ndërthuren me imazhe të gjalla dhe simbolike. Çdo poezi na fton të ndalojmë, të shohim brenda vetes dhe të njohim forcën dhe brishtësinë që bashkëjetojnë në zemër.

Përmes metaforave të fuqishme — uragane të heshtura, dhoma të zemrës, ylbere — autores i bëhet e prekshme dhimbja, kujtesa, liria dhe shpresa. Vargjet e saj kanë një ritëm të natyrshëm, duke alternuar pushime dhe rrjedhë mendimesh, duke krijuar një muzikë që shoqëron lexuesin përgjatë rrjedhës së ndjenjave.

Kjo përmbledhje është një ftesë për reflektim dhe dëgjim: na flet për atë që shpesh mbetet i fshehur, na kujton rëndësinë e emocioneve autentike dhe të dritës që, edhe në vështirësi, gjithmonë mund të kthehet.

Të lexosh Nisticò do të thotë të bësh një udhëtim brenda vetes, udhëhequr nga delikatesa dhe fuqia e fjalës së saj, e aftë të transformojë dhimbjen në bukuri dhe kujtesën në përvojë të përbashkët.

LOTËT

Lotët e zemrës

janë tehë hijesh

që çajnë kraharorin në heshtje.

Majat prej çeliku

zhyten në mishin e gjallë,

duke përhapur një dhimbje

që s’ka emër.

Janë uragane të heshtura,

shkatërrime të padukshme,

dhe në kalimin e tyre

mbytin dritën

që ka mbetur në brendësi.

Kujtime

Ka ngashërime kujtimesh

dhe pika ndjenjash

të mbyllura në zemër.

Përqafime ëndrrash

në lëvizje të përjetshme

dhe mendime të lëkundura

në rritje të vazhdueshme.

Situata të endura

nga pafundësia e jetës,

dhe normaliteti që kushtëzon,

duke tërhequr veprimet

si një magnet.

Fryma përkëdhel

ditët dhe plagët,

duke zbutur ligësitë

dhe duke dhënë hov

ngjitjeve përpara.

Reflektime

Reflektime të burgosura

në bindje të vjetra

dridhin iluzionin

e një etike të shkëmbyer me shpirtin

nga një racionalitet i paqartë.

E megjithatë një frymë lirie

kthehet të oksigjenojë të vërtetën,

duke larë ligësitë,

duke shkrirë peshën e viteve.

Kështu arsyeja evoluon,

kapërcen pavendosmërinë

dhe një kriter i ri drite

vendos rregull në kaos,

duke hapur më në fund hapësirë

emocioneve të vërteta,

vizionit që ndriçon.

Fjalë

Ka fjalë

që thahen sapo lindin

dhe shndërrohen në pluhur,

të tjera ushqejnë tokën

si një pleh i heshtur

dhe shpërthejnë befas

si rrufe që ndriçojnë qiellin.

Ka fjalë

që vezullojnë si një ylber,

duke hapur një shteg të qetësisë.

Dhe ka fjalë

të pëshpëritura në qetësi,

një ligështim i lehtë në erë,

të afta të rikthejnë paqen

në udhëtimin drejt horizonteve të reja.

Dhoma

Dhomat e zemrës

janë mure të holla

të bindjeve dhe kufizimeve,

reaksione që ndërthuren

me rezistenca të lashta,

të afta madje

të bëjnë të shkëlqejnë ekselencat.

Ka një kërkesë që ulërin,

ngrihet, rebelon,

dhe nuk njeh dorëzim.

Dhe pastaj një nyje pranish,

një kor pjesëmarrjesh

që koha e distilon ngadalë

në fragmente të pastër të emocioneve,

duke vendosur gjithçka në rregull

pa u hezituar kurrë.

Çaste

Çastet e lumtura janë si

pupla të buta, të lehta dhe të shkurtra,

që i merr era.

Megjithatë, edhe pse kalimtare në rrugëtim,

lënë një shteg ndjenjash

dhe kujtimesh të pavdekshme,

që koha nuk mund t’i shuajë.

Poesie inedite di Giusy Nisticò

Le poesie di Giusy Nisticò sono piccoli viaggi nell’animo umano, dove ricordi, emozioni e pensieri si intrecciano con immagini vivide e simboliche. Ogni componimento ci invita a fermarci, a guardare dentro di noi, e a riconoscere la forza e la fragilità che convivono nel cuore.

Attraverso metafore intense — uragani muti, stanze del cuore, arcobaleni — l’autrice rende tangibili emozioni profonde come dolore, memoria, libertà e speranza. I suoi versi hanno un ritmo naturale, alternando pause e flussi di pensiero, creando una musicalità che accompagna il lettore lungo il filo dei sentimenti.

Questa raccolta è un invito alla riflessione e all’ascolto: ci parla di ciò che spesso rimane nascosto, ci ricorda l’importanza delle emozioni autentiche e della luce che, anche nelle difficoltà, può sempre tornare.

Leggere Nisticò significa fare un percorso dentro di sé, guidati dalla delicatezza e dalla forza della sua parola, capace di trasformare il dolore in bellezza e la memoria in esperienza condivisa.

ANILA DAHRIU

LACRIME

Le lacrime del cuore

sono lame d’ombra

che fendono il petto nel silenzio.

Punte d’acciaio

affondano nella carne viva,

spargendo un dolore

che non ha nome.

Sono uragani muti,

devastazioni invisibili,

e nel loro passare

soffocano la luce

rimasta nell’umore.

Memorie

Ci sono singhiozzi di memorie

e gocce di sentimenti

cinti nel cuore.

Abbracci di sogni

in eterno movimento

e pensieri fluttuanti

in continuo accrescimento.

Situazioni confezionate

dall’immenso della vita,

e la normalità che condiziona,

attirando le azioni

come una calamita.

Il respiro accarezza

i giorni e le ferite,

arginando le cattiverie

e dando slancio

alle salite.

Riflessioni

Riflessioni imprigionate

nelle vecchie convinzioni

scuotono l’illusione

di un’etica barattata all’anima

da un’ambigua razionalità.

Eppure un soffio di libertà

torna a ossigenare la verità,

lavando le nefandezze,

sciogliendo il peso degli anni.

Così la ragione si evolve,

supera l’indecisione

e un nuovo criterio di luce

rimette ordine nel caos,

aprendo finalmente spazio

alle emozioni autentiche,

alla visione che chiarisce.

Parole

Ci sono parole

che si seccano appena nate

e si fanno polvere,

altre che nutrono la terra

come un concime silenzioso

ed esplodono improvvise

come fulmini che illuminano il cielo.

Ci sono parole

che brillano come un arcobaleno,

spalancando un varco di sereno.

E ci sono parole

sussurrate nella quiete,

un lieve brusio nel vento,

capaci di restituire pace

al cammino verso nuove mete.

Stanze

Le stanze del cuore

sono mura sottili

di credenze e limitazioni,

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

reazioni che si intrecciano

a resistenze antiche,

capaci perfino

di far brillare le eccellenze.

C’è una pretesa che urla,

si innalza, si ribella,

e non conosce resa.

E poi un nodo di presenze,

un coro di partecipazioni

che il tempo distilla piano

in puri frammenti di emozione,

mettendo tutto in ordine

senza mai esitare.

Momenti

I momenti felici sono come

delicate piume, leggere ed effimere,

che il vento porta via.

Eppure, anche se fugaci lungo il cammino,

lasciano una scia di sentimenti

e ricordi immortali,

che il tempo non può cancellare.