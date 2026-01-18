Se state cercando acconciature creative ed eleganti, capaci di valorizzare ogni volto e raccontare una storia unica, Valentina Tridico Hair Beauty è la parrucchieria che fa al caso vostro.

Valentina Tridico si prende cura delle sue clienti con una passione autentica, nata fin da bambina e cresciuta nel tempo grazie a 19 anni di gavetta nel mondo dell’hair beauty. Un percorso fatto di studio, dedizione e continua formazione, che l’ha portata a realizzare il suo sogno: l’apertura del salone Valentina Tridico Hair Beauty, a Cirò Marina, in via La Valletta 9.

Il salone è un luogo pensato per accogliere, rilassare e valorizzare. Qui ogni cliente può contare su una prova completa del look, trattamenti di bellezza personalizzati e una consulenza professionale studiata nei minimi dettagli. In particolare, Valentina è il punto di riferimento ideale per le acconciature sposa, curate con sensibilità, gusto e grande attenzione allo stile personale.

E non solo la sposa: anche mamme, amiche e invitate possono affidarsi alle sue mani esperte per essere impeccabili in un giorno così speciale. Tra le sue grandi specializzazioni spicca inoltre il taglio di forma piena e progressiva, sempre al passo con le tendenze della moda e pensato per esaltare la naturale bellezza di ogni chioma.

Grande attenzione è dedicata anche al mondo delle extension, con tecniche all’avanguardia che permettono di allungare, infoltire o cambiare colore senza danneggiare i capelli naturali. Ogni cliente può richiedere una consulenza gratuita, per individuare insieme il look desiderato in totale sicurezza e consapevolezza.

Dalla più piccola alla più grande, Valentina è sempre pronta a rispondere a ogni esigenza con professionalità, empatia e un sorriso sincero.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Il suo salone non è solo un luogo dove si realizzano acconciature, ma uno spazio in cui creatività, competenza e calore umano si incontrano, regalando momenti di benessere e bellezza a chiunque varchi la soglia.

Il logo che porta le sue iniziali è il simbolo di un sogno che si realizza, di una passione che diventa professione e di un futuro costruito con sacrificio, talento e amore per questo mestiere.

Che ogni giorno porti nuove soddisfazioni, che le mani continuino a creare piccoli capolavori e che il sorriso delle clienti resti la ricompensa più grande.

🥂 A Valentina. Alla sua storia. Alla bellezza che nasce dalla passione.

📍 Il salone Valentina Tridico Hair Beauty si trova a Cirò Marina, in via La Valletta n. 9.