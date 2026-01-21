Primavera 2, 15ª giornata: Pescara-Crotone 1-0
PESCARA: Profeta; Rossi (27’st Servalli), La Barba, Gabriele (34’st Sculli), Bosi, Muzi, D’Arcangelo, Guaragna, Cardilli (27’st Giacalone), Di Zio, Shehaj. All. Stella
CROTONE: Paciotti; Cortese, Valenza (27’st Sugamiele), Bianchi, Adamo, Pierangeli, Casile, (45’st Sinopoli), Troiano (40’st Gonnella), Cosentino, Terrasi, Buonaccorsi. All. Corrado
Arbitro: Testoni di Ciampino
Ammoniti: Troiano e Bianchi (C), Cardilli e Di Zio (P)
Rete: 45’st Sculli
Lascia un commento