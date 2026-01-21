COSENZA: Vettorel; Ciotti, Dametto, Caporale, D’Orazio (1’st Ferrara; 5’st Ba); Garritano (19’st Ragone), Langella, Contiliano (31’st Achour); Ricciardi, Cannavò; Emmausso (1’st Beretta). A disp.: Pompei, Le Rose, Contiero, Mazzulla. All. Buscè
CROTONE: Merelli; Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli (31’st Novella); Gallo, Vinicius, Sandri (38’st Calvano); Piovanello (31’st Energe), Gomez (41’st Perlingieri), Zunno (41’st Maggio). A disp.: Martino, Sala, Leo, Stronati, Marazzotti, Guerra, Cocetta, Vrenna. All. Longo
ARBITRO: Leone di Barletta
MARCATORI: 35’pt Di Pasquale (Cr), 9’st Piovanello (Cr)
AMMONITI: Caporale (Co), Ciotti (Co), Piovanello (Cr), Groppelli (Cr), Zunno (Cr), Contiliano (Co), Energe (Cr)
