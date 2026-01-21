Cari concittadini,scrivo mentre il ciclone Harry sembra finalmente averci concesso una tregua, dopo ore di vera apprensione, soprattutto per le persone, prima ancora che per le cose.



Su disposizione della Protezione Civile regionale, il COC comunale resta attivo e lo sarà fino alle ore 24:00 di questa notte. In questo momento sento forte il dovere di esprimere un pensiero di sincera vicinanza e commozione a tutti i nostri corregionali che, in questi giorni, hanno subito gli effetti di una tempesta tanto annunciata quanto purtroppo distruttiva.

Desidero ringraziare di cuore per lo straordinario lavoro svolto gli uffici e gli operai comunali, che hanno operato senza sosta per mettere in sicurezza l’intero territorio comunale; il corpo di Polizia Municipale, che non ha risparmiato tempo ed energie per garantire la sicurezza di tutti noi; le associazioni cittadine di Protezione Civile, prezioso e indispensabile supporto in ogni fase dell’emergenza; tutta la Giunta comunale e i Consiglieri, che in queste ore difficili si sono impegnati con responsabilità, presenza costante e spirito di servizio.

Vedere il nostro bellissimo lungomare e il porto nelle condizioni attuali fa male al cuore. Tuttavia, poter oggi tirare un primo sospiro di sollievo ci dà ancora più forza e determinazione per metterci immediatamente al lavoro e ripristinare tutto ciò che rientra nelle nostre competenze.

Vi informo inoltre che è stata appena emessa un’ordinanza della Polizia Locale che dispone, per motivi di sicurezza, l’interdizione al traffico del tratto di lungomare nord maggiormente colpito, fino alle ore 12:00 di domani.

Invito tutti al massimo rispetto delle disposizioni, a tutela della propria e dell’altrui incolumità.

Non appena l’allerta cesserà formalmente, saremo nelle condizioni di valutare con precisione eventuali danni e programmare i necessari interventi.

Siamo certi di poter contare sul Governo nazionale e su quello regionale, che hanno seguito costantemente l’evolversi degli eventi attraverso le Prefetture e la Protezione Civile.

Restiamo uniti, vigili e responsabili.

La nostra comunità ha dimostrato ancora una volta forza e solidarietà.

Il Sindaco F.F.