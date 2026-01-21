Ha preso ufficialmente il via il Progetto “Pizza”, un intervento educativo, formativo e di pre-orientamento professionale promosso dall’IL GIRASOLE APS e rivolto ai minori frequentanti il Centro diurno socio-educativo per minori disabili L’Abbraccio”, di età compresa tra gli 11 e i 17 anni. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il cuoco qualificato Roberto Cimbalo, figura di riferimento del progetto.

L’attività si inserisce nel quadro delle azioni di inclusione sociale, di contrasto alla dispersione scolastica e di promozione delle competenze, ponendosi come un laboratorio professionalizzante a carattere esperienziale. L’obiettivo è quello di favorire l’autonomia personale, la socializzazione e l’acquisizione di competenze pratiche nel settore della ristorazione, attraverso un’attività fortemente motivante e vicina all’esperienza quotidiana dei ragazzi: la preparazione della pizza.

Il percorso laboratoriale unisce apprendimento, manualità e divertimento, valorizzando le capacità individuali di ciascun partecipante e rispettando tempi, modalità e bisogni specifici. Attraverso il “fare”, i ragazzi vengono accompagnati in un’esperienza concreta che stimola la partecipazione attiva e il lavoro di gruppo.

Fondamentale per la realizzazione del progetto è il contributo del cuoco Roberto Cimbalo, che mette a disposizione la propria esperienza professionale accompagnando i partecipanti in tutte le fasi del processo: dalla conoscenza degli ingredienti alla preparazione dell’impasto, fino alla cottura e alla condivisione del prodotto finale. Il laboratorio offre inoltre nozioni di base sulla corretta gestione delle materie prime, sul rispetto delle norme igienico-sanitarie, sull’organizzazione del lavoro e sulla sicurezza negli ambienti di produzione alimentare.

Il Progetto “Pizza” rappresenta quindi non solo un laboratorio pratico, ma anche una significativa occasione educativa, capace di rafforzare la collaborazione, il senso di responsabilità e l’autostima dei partecipanti. Con questa iniziativa, l’associazione IL GIRASOLE APS conferma il proprio impegno nella progettazione di attività innovative e di qualità, orientate al benessere, alla crescita e alla valorizzazione dei minori, grazie anche alla collaborazione con professionisti del territorio sensibili ai temi dell’inclusione e della disabilità.