I poliziotti della Questura di Crotone, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio volti a prevenire e contrastare la commissione di reati contro il patrimonio disposti dal Questore PANVINO, hanno tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della repubblica presso il Tribunale Ordinario di Crotone, guidata dal Procuratore dott. Domenico GUARASCIO, su disposizione del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, un soggetto condannato in via definitiva alla pena di 4 anni e 10 mesi di reclusione per i reati di truffa, violazione delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale di P.S., furto, tentato riciclaggio, evasione commessi in Crotone dal 2017 al 2021.

I poliziotti, dopo attente ricerche, hanno individuato il cittadinomentre si trovava nei pressi del centro cittadino.

Alla luce delle attività effettuate, si è proceduto, quindi, all’arresto del soggetto che è stato immediatamente tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone.

Nella medesima giornata i poliziotti della Questura di Crotone hanno eseguito un provvedimento di sospensione dell’esecuzione di ordine di carcerazione e di ripristino del medesimo a carico di un pregiudicato crotonese. Il decreto recepisce quanto stabilito dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro che, sulla base dell’excursus criminale del condannato, con precedenti per reati inerenti gli stupefacenti, violazioni delle misure di prevenzione, evasione, ha ritenuto di revocare i benefici connessi alla sospensione della pena e disporre nuovamente la carcerazione dell’uomo, atteso che negli ultimi anni lo stesso è stato denunciato svariate volte per il reato di truffa.

L’attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riferimento ai reati predatori e in materia di sostanze stupefacenti al fine di incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare in modo deciso ogni forma di illegalità.