Un importante traguardo per l’Istituto Comprensivo Papanice Alfieri: l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE ha approvato la candidatura dell’Istituto per l’Accreditamento Erasmus+, assegnando un punteggio di 96/100.

L’I.C. Papanice Alfieri ottiene così questo prestigioso riconoscimento.

L’Accreditamento Erasmus+ rappresenta una vera e propria chiave di accesso ai finanziamenti europei per la realizzazione di progetti di mobilità internazionale, rivolti a studenti, docenti e personale scolastico. Un risultato che si inserisce pienamente negli obiettivi dell’Unione Europea di costruzione dello Spazio europeo dell’istruzione e di rafforzamento delle competenze chiave per il futuro.

Grazie a questo riconoscimento, l’Istituto potrà avviare percorsi di scambio e collaborazione con scuole europee, favorendo il miglioramento delle competenze linguistiche, professionali e relazionali, l’adozione di metodologie didattiche innovative e l’ampliamento della dimensione europea dell’offerta formativa.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Scolastica dell’I.C. Papanice Alfieri, Concetta Masi, che ha dichiarato:

«L’accreditamento ci consentirà di condurre iniziative Erasmus che porteranno i nostri studenti, i nostri docenti e il personale scolastico a un contatto sempre più stretto con le altre realtà educative europee, in un’ottica di sempre maggiore internazionalizzazione del nostro istituto».

Un risultato che conferma l’impegno dell’I.C. Papanice Alfieri verso una scuola d’eccellenza, aperta, inclusiva e proiettata in una dimensione europea e internazionale.