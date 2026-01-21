Donato Spina, coordinatore cittadino di Forza Italia Giovani Cirò Marina, a nome di tutto il gruppo, esprime la più sincera vicinanza e solidarietà alla comunità di Cirò Marina, duramente colpita dalla violenta mareggiata che, nelle scorse ore, ha interessato il territorio causando ingenti danni materiali.

In un momento così delicato, il movimento ritiene doveroso rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno operato senza sosta durante le ore più critiche dell’emergenza: dalla Polizia Locale alla Protezione Civile, fino a tutti gli uomini e le donne impegnati nel monitoraggio del territorio e nella tutela dell’incolumità pubblica.

Consapevoli che ora si apre una fase complessa, quella della ricognizione dei danni, della messa in sicurezza delle aree colpite e, soprattutto, della ripartenza, Forza Italia Giovani Cirò Marina ribadisce la propria vicinanza a chi è stato colpito e la disponibilità a collaborare, nel rispetto dei ruoli istituzionali, affinché nessuno venga lasciato solo e il territorio possa rialzarsi nel più breve tempo possibile.

Oggi più che mai, conclude Donato Spina, è il momento dell’unità, della responsabilità e della solidarietà concreta.