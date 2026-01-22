“L’amore per la Bandiera Nazionale come impegno per il bene della nostra comunità”

Si svolgerà il prossimo 26 gennaio, nella Sala della Regina della Camera dei deputati, con inizio alle ore 15.00, la cerimonia di consegna dell’undicesimo Premio Nazionale Giovanni Grillo in ricordo degli Internati Militari Italiani, dal titolo “L’amore per la Bandiera Nazionale come impegno per il bene della nostra comunità”. Detto Premio è stato istituito nel 2016 dall’omonima Fondazione in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e gode della Media Partnership di Rai Cultura, oltre che del patrocinio morale e gratuito di Rai Per la Sostenibilità ESG, dell’Aeronautica Militare, del Ministero della Cultura e dell’Istituto Nazionale Ferrucci Parri.

Per gli Istituti Secondari di primo grado il Premio è stato attribuito ex aequo agli elaborati:

“Il Tricolore e il giuramento” – monologo – presentato dall’allieva Daniela MUSELLI della classe 2° A dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di MARCIANISE (Caserta);

– cortometraggio -presentato dalla classe 3°C dell'Istituto Comprensivo "Concesio" di CONCESIO (Brescia).

Per gli Istituti Secondari di secondo grado, il Premio è stato attribuito ex aequo agli elaborati: