Il Presidente del Consiglio comunale, Ferdinando Alfi, ha convocato il Consiglio comunale per il giorno 26 gennaio, alle ore 11.00, presso Palazzo Porti.

Nel corso della seduta, l’assemblea sarà chiamata a discutere e deliberare su importanti temi di carattere programmatico e finanziario. In particolare, all’ordine del giorno figurano:

l’approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES);

il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari;

le determinazioni in materia di Imposta Municipale Propria (IMU);

la conferma delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF.

La seduta rappresenta un passaggio significativo per le scelte amministrative e fiscali dell’ente, con ricadute dirette sulla pianificazione del territorio e sulla fiscalità locale.

Come previsto dal regolamento, il Consiglio comunale si svolgerà in forma pubblica. L’ordine del giorno completo e la documentazione relativa ai punti in discussione sono disponibili presso gli uffici comunali e sui canali istituzionali.