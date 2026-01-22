La Polizia di Stato, nell’ambito dei mirati servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati con particolare attenzione alla tutela del patrimonio, ha identificato e denunciato in stato di libertà una donna autrice di un tentato furto presso una profumeria cittadina.

La responsabile, una donna crotonese già nota agli agenti per i precedenti specifici a suo carico, dopo essere stata immediatamente bloccata all’interno della profumeria, è stata identificata grazie al tempestivo intervento delle Volanti, allertate da una delle dipendenti e deferita in stato di libertà per essersi resa responsabile di tentato furto di alcuni profumi dal valore complessivo di euro 250.

Nella medesima giornata, gli Agenti hanno deferito in stato di libertà un’altra persona per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La perquisizione domiciliare a carico della stessa è scattata dopo aver raccolto una serie di elementi idonei a far presumere che all’interno dell’abitazione della donna fosse occultata della sostanza stupefacente. Difatti, quest’ultima all’atto del controllo veniva trovata in possesso di due diversi involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso totale di 18,88 grammi, vario materiale da confezionamento, un bilancino di precisione, un coltello intriso di sostanza stupefacente e una somma di denaro pari a euro 550,00 suddivisa in banconote di diverso taglio ritenuta provento di attività illecita. Il tutto veniva sottoposto a sequestro e la donna veniva deferita all’Autorità Giudiziaria.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

I due deferimenti, sono il frutto di un attento piano di controllo del territorio e attestano l’impegno costante della Polizia di Stato nella tutela della sicurezza dei cittadini e nella salvaguardia delle attività commerciali e conferma la rapidità di intervento e l’efficacia dell’azione di prevenzione e contrasto ai reati predatori e allo spaccio degli stupefacenti.

L’operazione antidroga è legata alla costante attenzione che la Questura ha sempre posto al centro storico ed alle aree frequentate dai giovani cittadini intese come i luoghi della movida serale ove si mescolano anche gli avventori provenienti dalla provincia.

Nella medesima giornata, personale delle Volanti ha segnalato al Signor Prefetto un assuntore di sostanza stupefacente sequestrando un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a grammi 2,49, ha identificato nr. 153 persone, ha controllato nr. 70 veicoli ed ha effettuato nr. 10controlli domiciliari alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.