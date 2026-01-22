Il coordinamento di Forza Italia Giovani Strongoli desidera esprimere il proprio sincero apprezzamento e le più sentite congratulazioni al vicesindaco e consigliere uscente Ercole Caligiuri per il lavoro svolto con impegno, dedizione e senso di responsabilità nel corso del suo mandato amministrativo.

In questi anni, Caligiuri ha rappresentato un punto di riferimento importante per la comunità di Strongoli, distinguendosi per la presenza costante sul territorio, l’ascolto dei cittadini e la capacità di affrontare con concretezza le esigenze del paese. Un’azione amministrativa che ha contribuito in modo significativo alla crescita del territorio e al miglioramento dei servizi, rafforzando il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadinanza.

Il suo operato è stato contraddistinto da uno spirito di servizio autentico, da una visione amministrativa equilibrata e da una particolare attenzione ai bisogni reali dei cittadini: valori che meritano riconoscimento e rispetto, al di là di ogni appartenenza politica.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Come giovani di Forza Italia, riteniamo fondamentale valorizzare l’impegno di chi ha lavorato con serietà per il bene comune. È con questo spirito che confermiamo il nostro sostegno all’amministrazione comunale e alla continuità di un percorso avviato con solide basi. Crediamo infatti che solo attraverso competenza, passione e responsabilità si possa costruire un futuro migliore per Strongoli.

A Ercole Caligiuri va il nostro ringraziamento più sincero e l’augurio di poter continuare a mettere la sua esperienza e il suo impegno al servizio della comunità, in qualsiasi ruolo vorrà ricoprire.