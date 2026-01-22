Il Liceo “Gian Vincenzo Gravina” di Crotone ha ottenuto il prestigioso Accreditamento Erasmus+ KA120, un importante riconoscimento che consentirà all’Istituto di accedere in modo continuativo ai finanziamenti europei per la realizzazione di progetti di mobilità internazionale rivolti a studenti, docenti e personale scolastico.

L’accreditamento rappresenta una tappa significativa nel percorso di crescita e internazionalizzazione della scuola, permettendo di rafforzare la dimensione europea dell’offerta formativa e di ampliare le opportunità educative per l’intera comunità scolastica. Attraverso il programma Erasmus+, il Liceo Gravina potrà promuovere lo sviluppo delle competenze linguistiche, professionali e relazionali, favorire l’adozione di metodologie didattiche innovative e incentivare lo scambio culturale con istituzioni scolastiche di altri Paesi europei.

Il progetto Erasmus+ del Liceo Gravina è coordinato dalla docente referente, prof.ssa Maria Teresa Scarriglia, che seguirà la progettazione, la gestione delle mobilità e il raccordo con le istituzioni scolastiche partner a livello europeo, garantendo qualità, continuità e coerenza educativa nelle attività di internazionalizzazione dell’Istituto. I progetti di mobilità coinvolgeranno i quattro indirizzi di studio attivi nell’Istituto — Linguistico, Musicale, Scienze Umane ed Economico Sociale — offrendo agli studenti la possibilità di vivere esperienze formative all’estero e ai docenti occasioni di aggiornamento professionale e confronto con le migliori pratiche educative europee.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Dirigente Scolastico, prof. Antonio Santoro, che ha dichiarato:

«L’Accreditamento Erasmus+ rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di internazionalizzazione del nostro istituto. Il programma coinvolgerà l’intera comunità scolastica e si propone di offrire a studenti, docenti e personale ata straordinarie opportunità di confronto con le migliori esperienze educative europee, sostenendo la crescita culturale, l’innovazione didattica e una visione sempre più aperta e orientata al futuro.»

Con questo traguardo, il Liceo “Gian Vincenzo Gravina” conferma il proprio impegno nel promuovere una scuola moderna, inclusiva e proiettata verso l’Europa, capace di preparare le nuove generazioni ad affrontare con competenza e consapevolezza le sfide di un mondo sempre più interconnesso