CRUCOLI (KR) – Il Comune di Crucoli compie un passo decisivo nel percorso di rinascita territoriale legato al PNRR. Sul sito del Comune è stato pubblicato l’avviso per la ricerca di 7 figure professionali che avranno il compito di trasformare il borgo in un laboratorio di innovazione, lavoro e socialità attraverso l’intervento “A un isolato da te”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “Viaggiare nel Borgo 2.0”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, con l’obiettivo di coniugare il fascino storico di Crucoli con le nuove frontiere del lavoro agile e dello sviluppo locale.

Il fulcro di questa rivoluzione è il Rebox, un moderno spazio di co-working e centro d’impresa nato dall’intervento infrastrutturale “Remain Crucoli”. I professionisti selezionati dovranno trasformare questo spazio in un punto di riferimento per l’orientamento al lavoro, la formazione e l’animazione territoriale.

La selezione è aperta a esperti interessati a un contratto di lavoro autonomo della durata di 5 mesi. Nello specifico si ricercano:

N.1 Risorsa Senior – Manager/Animatore di Comunità: Coordinatore con laurea magistrale ed esperienza comprovata in progetti di sviluppo locale e politiche attive.

Coordinatore con laurea magistrale ed esperienza comprovata in progetti di sviluppo locale e politiche attive. N.6 Risorse Junior – Animatori di Comunità: Giovani talenti con laurea triennale e attitudine operativa, pronti a supportare logisticamente e socialmente le attività sul campo e progettuali.

Un’opportunità per il territorio: “Non stiamo solo cercando collaboratori, ma veri e propri motori di cambiamento” commenta l’Assessore Gianfranco Gagliardi. “Con l’attivazione del Rebox e l’impiego di queste professionalità, Crucoli si candida a diventare un modello di rigenerazione dove la bellezza del borgo incontra le opportunità del futuro”.

Come candidarsi: C’è tempo fino alle ore 12.00 del 2 Febbraio 2026, le domande di partecipazione redatte sulla specifica modulistica, devono essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo del Comune. La selezione avverrà per titoli e colloquio. Tutti i dettagli, i requisiti specifici, le modalità di presentazione delle candidature e la modulistica sono disponibili su http://bit.ly/4jUXxEz e sull’Albo Pretorio del Comune di Crucoli.