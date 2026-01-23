Nella mattinata di oggi si è svolta la cerimonia di giuramento alla Repubblica del Viceprefetto Aggiunto dott. Sebastiano Tramontana, dinanzi a S.E. il Prefetto della Provincia di Crotone ed alla presenza del sig. Vicario del Prefetto e degli altri dirigenti in servizio presso la Prefettura crotonese.

Il dirigente prefettizio ha preso servizio presso la Prefettura di Crotone il 25 agosto dello scorso anno, al termine del corso di formazione iniziale per la carriera prefettizia.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Il dott. Tramontana ha quindi intrapreso la carriera prefettizia con l’incarico di dirigente dell’Area “Protezione civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico” e, dal 3 novembre 2025, anche di Dirigente dell’Area “Sistema sanzionatorio, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio”.

Il nuovo Dirigente ha già avuto modo di porre a frutto la propria professionalità durante la situazione emergenziale dei giorni scorsi scaturita dalle avverse condizioni meteorologiche, affrontando efficacemente, insieme agli altri Dirigenti oltre che al personale della Protezione civile della Prefettura, le criticità poste dal maltempo. Al dott. Tramontana gli auguri di S.E. il Prefetto per il buon espletamento degli incarichi ricevuti e per il prosieguo in una carriera ispirata al servizio per la Nazione.