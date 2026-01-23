Cirò- Frane e smottamenti a Cirò, le abbondanti piogge delle ultime ore hanno recato danni alla viabilità. In particolare una frana è caduta sulla strada provinciale 7 Cirò-Umbriatico, paralizzando la viabilità nei due sensi di marcia.



Solo verso le 17.30 di lunedi sera l’intervento di mezzi meccanici hanno liberato la strada, proprio dove insiste una atavica frana che aspetta ormai da anni a essere ripristinata in zona Coppa.



Un altro smottamento si è verificato a Sant’Elia dove alberi di Eucalipti situati ai piedi del campo sportivo, per le forti piogge stanno cedendo pericolosamente sopra il tetto della fontana di Sant’Elia che per l’incolumità pubblica l’area è stata delimitata per renderla inaccessibile, fino a quando non sarà allontanato il pericolo di frana e la caduta degli alberi che probabilmente saranno rimossi.



L’area di solito è molto frequentata dalla popolazione quando manca l’acqua in casa, come era avvenuta proprio nei giorni scorsi per una rottura della condotta. La strada Sant’Elia da dove parte la provinciale SP7, sono anni che aspetta di essere ripristinata, una strada disseminata da frane e smottamenti, restringimento ad una sola corsia, proprio come la zona Coppa, dove è caduta la frana.



Una strada importante che porta a vigneti uliveti e allevamenti che ne fa una via importante di comunicazione, per questo andrebbe restaurata prima possibile. A darne comunicazione è stato il sindaco Mario Sculco, e il suo assessore all’agricoltura, i quali hanno seguito da vicino l’evolversi della situazione e ha ribadito l’invito alla massima prudenza da parte della cittadinanza.



“In presenza di condizioni meteorologiche avverse – ha sottolineato il primo cittadino – è fondamentale adottare comportamenti responsabili e attenersi alle indicazioni delle autorità, evitando spostamenti non necessari”. L’episodio della frana sulla SP7 si inserisce in un quadro più ampio di misure di tutela attivate dall’Amministrazione comunale per fronteggiare l’ondata di maltempo.



In via precauzionale, anche per la giornata di mercoledi 21 gennaio è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Una decisione assunta per garantire l’incolumità di studenti, famiglie e personale scolastico, in considerazione della persistente instabilità meteorologica. Intanto si aspetta il progetto da parte della Provincia per un milione di euro per ripristinare definitivamente la SP7.

