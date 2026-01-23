Guarda il video alla fine dell’articolo!

Si è svolto presso l’Ilea Resort l’8° Congresso territoriale della UILA di Crotone, un appuntamento partecipato e ricco di contenuti che ha posto al centro del confronto le grandi sfide dei settori agricolo, forestale, agroalimentare e della pesca.

Ad aprire i lavori è stata l’appassionata e articolata relazione del segretario generale Massimo Comberiati, che ha tracciato un quadro puntuale delle criticità e delle prospettive del comparto, sottolineando il ruolo strategico del lavoro agroalimentare nello sviluppo economico e sociale del territorio crotonese.

Un focus particolare è stato dedicato al tema dello spopolamento delle aree interne, fenomeno che continua a incidere pesantemente sulla tenuta sociale ed economica della provincia. In questo contesto è stato evidenziato il valore della forestazione, non solo come bacino occupazionale, ma anche come presidio fondamentale per la tutela ambientale, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del paesaggio.

Il congresso si è caratterizzato per un’ampia partecipazione di delegati, lavoratori e rappresentanti istituzionali, che hanno arricchito il dibattito con interventi coerenti e costruttivi rispetto ai temi proposti. Tra i presenti sono intervenuti il sindaco Simone Saporito, il consigliere regionale Sergio Ferrari, il sindaco di Roccabernarda Luigi Foresta, oltre a numerosi delegati e lavoratori dei diversi comparti rappresentati.

Per la UILA nazionale ha preso la parola Fabio Caldera, che ha portato il saluto e il contributo dell’organizzazione nazionale, ribadendo l’attenzione del sindacato verso i territori e la necessità di politiche del lavoro capaci di valorizzare le specificità locali.

Al termine dei lavori, il congresso ha riconfermato Massimo Comberiati alla guida della UILA territoriale di Crotone nel ruolo di segretario generale. Eletti inoltre come componenti della segreteria Maria Teresa Ierardi e Francesco Comberiati, chiamati a proseguire il percorso sindacale all’insegna della tutela dei lavoratori e dello sviluppo sostenibile del territorio.

L’8° Congresso della UILA di Crotone si conferma così un momento di confronto e rilancio, capace di mettere al centro lavoro, ambiente e comunità, in una visione integrata di crescita e coesione sociale.