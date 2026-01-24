Nella giornata di ieri, 23 gennaio, si è svolto il Consiglio Comunale del Comune di Carfizzi, durante il quale sono stati affrontati importanti punti all’ordine del giorno riguardanti sia l’assetto istituzionale dell’Ente sia adempimenti di carattere amministrativo.

In apertura dei lavori, il Consiglio ha preso atto delle dimissioni della consigliera e assessore Lorella Schillaci, rassegnate per motivi personali. L’Amministrazione comunale e l’intero Consiglio desiderano esprimere un sentito ringraziamento per il lavoro svolto nel corso degli anni, caratterizzato da spirito di servizio, altruismo e competenza, anche in presenza di difficoltà personali, formulando alla consigliera Schillaci i migliori auguri per il futuro.

A seguito delle dimissioni, il Consiglio Comunale ha proceduto alla surroga con l’ingresso del consigliere Giuseppe Spadafora, al quale l’Amministrazione rivolge un augurio di buon e proficuo lavoro nell’interesse della comunità di Carfizzi. Contestualmente, l’incarico di assessore è stato conferito alla consigliera Carmela Bonanno, alla quale vanno gli auguri di buon lavoro per un impegno proficuo e costruttivo a servizio della cittadinanza.

Nel corso della stessa seduta, il Consiglio Comunale ha inoltre esaminato il riconoscimento di un debito fuori bilancio pari a 5.836,48 euro, derivante da una sentenza definitiva del TAR di Catanzaro relativa a un contenzioso elettorale. Si tratta di un atto obbligatorio per legge, necessario per dare esecuzione a una decisione dell’autorità giudiziaria ed evitare ulteriori aggravi economici a carico dell’Ente. L’importo, riferito esclusivamente a spese legali, trova copertura nel bilancio comunale nel rispetto degli equilibri finanziari.

Tutti i punti all’ordine del giorno sono stati approvati con il voto unanime dei consiglieri di maggioranza, mentre i consiglieri di minoranza si sono astenuti.

Il Consiglio Comunale rinnova il proprio impegno a proseguire l’azione amministrativa nel segno della legalità, della trasparenza e della responsabilità, con spirito di collaborazione e costante attenzione ai bisogni della comunità di Carfizzi.