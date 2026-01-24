Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nella città di Cirò Marina, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, della Digos, dell’Ufficio Immigrazione, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 434 persone identificate

– nr. 179 veicoli controllati

– nr. 2 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria

– nr. 1 persona segnalata al Sig. Prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti

– nr. 2 infrazioni al Codice della Strada

Il Personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile ha posto l’attenzione su nr. 20 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Cirò Marina.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Il personale della Digos e dell’Ufficio Immigrazione ha identificato nr. 14 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli. sulle dichiarazioni di ospitalità in favore di cittadini extracomunitari.Contestualmente, personale della Questura ha identificato nr. 55persone, di cui nr. 10 con precedenti, e nr. 26 veicoli.

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 7 persone, di cui nr. 4risultate positive in banca dati SDI, ed ha controllato nr. 6 veicoli elevando nr. 1 sanzione al Codice della Strada.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato nr. 59 persone, di cui nr. 19 positivi, e ha controllato nr. 23 veicoli.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Cirò Marinanel corso dei quali hanno identificato nr. 126 persone, di cui nr. 36con precedenti, ed hanno controllato nr. 61 veicoli.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno denunciato all’Autorità giudiziaria due soggetti, uno per tentato furto in esercizio commerciale e l’altro per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Contestualmente, medesimo personale ha segnalato al Sig. Prefetto un assuntore di sostanza stupefacente, ha identificato nr. 153 persone, di cui nr. 31 con precedenti, hannocontrollato nr. 63 veicoli, hanno elevato nr. 1 sanzione al Codice della Strada e hanno effettuato controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.