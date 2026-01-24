I militari della Sezione Radiomobile di Crotone, con il supporto della Stazione dei Carabinieri di Scandale e del Nucleo cinofili del Gruppo della Guardia di Finanza di Crotone, hanno tratto in arresto due uomini, rispettivamente di 21 e 35 anni, con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata nel corso di un ordinario controllo alla circolazione stradale. L’atteggiamento particolarmente nervoso e sospetto dei due occupanti del veicolo ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere a un’accurata perquisizione del mezzo. L’intuizione si è rivelata fondata: grazie anche al supporto delle unità specializzate, è stato individuato un vano appositamente ricavato all’interno del cruscotto, nascosto dietro l’autoradio.

All’interno del doppio fondo sono stati rinvenuti due panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 1,08 chilogrammi, sostanza che, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare ingenti guadagni alla criminalità locale.

Al termine delle formalità di rito, i due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.

L’operazione si inserisce nel più ampio e costante impegno di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e di controllo del territorio messo in atto dal Comando provinciale dei Carabinieri di Crotone, con particolare attenzione alla sicurezza stradale. Fondamentale, come sempre, si conferma il coordinamento con la Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio.