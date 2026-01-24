La grande mostra sulle battaglie per la tutela del patrimonio arriva in Calabria: inaugurazione a Sibari il 31 gennaio, poi tappa a Crotone

I Parchi Archeologici di Crotone e Sibari aprono le loro sedi a una delle iniziative culturali più significative del panorama nazionale, ospitando la mostra itinerante “70 anni con Italia Nostra. Città, cultura, natura e paesaggio”, un racconto per immagini e documenti che ripercorre settant’anni di impegno civile per la tutela del patrimonio italiano.

Non si tratta soltanto di un’esposizione, ma di un vero itinerario di memoria collettiva che intreccia storia, paesaggio, identità e responsabilità pubblica, trovando in Calabria – crocevia mediterraneo di culture e stratificazioni millenarie – una tappa particolarmente significativa.

La mostra sarà inaugurata sabato 31 gennaio 2026 alle ore 18.00 al Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, dove resterà in visione per un mese. Successivamente sarà ospitata al Museo Archeologico Nazionale di Crotone, rafforzando il dialogo culturale tra i due poli che costituiscono il sistema integrato dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari.

“L’arrivo della mostra di Italia Nostra nei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari – afferma Filippo Demma, Direttore dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari – si inserisce pienamente nella visione del Ministero della Cultura di una tutela attiva e partecipata del patrimonio. Si tratta di molto più di un passaggio espositivo: è un momento di incontro tra una lunga tradizione di impegno civile e un patrimonio archeologico e paesaggistico che racconta secoli di storia mediterranea. La scelta di Sibari e Crotone come prime tappe dopo Roma non è casuale: questi territori incarnano in modo esemplare il rapporto tra memoria, paesaggio e comunità e invitano a riflettere sul senso pubblico della conservazione. Per non parlare della circostanza storica che Italia Nostra ed il Parco di Sibari sono uniti dalla figura di Umberto Zanotti Bianco, lo scopritore della città antica, la cui attività culturale ha illuminato la piana a partire dagli anni ’30 e per tutto il secondo dopo guerra. Ospitare questa iniziativa significa ribadire che la tutela non è solo protezione del passato, ma produzione di conoscenza, identità e responsabilità condivisa verso le generazioni future, in un dialogo virtuoso tra istituzioni e cittadinanza attiva”.

Inaugurata lo scorso ottobre alla Cartiera Latina nel Parco dell’Appia Antica a Roma, l’esposizione è composta da 42 pannelli realizzati con materiali riciclabili, leggeri e autoportanti, che ripercorrono le tappe fondamentali della tutela del patrimonio italiano dal dopoguerra ad oggi.

Il percorso si articola in quattro grandi aree tematiche: la Città, il Paesaggio, il Patrimonio Culturale e l’Ambiente Naturale e i Parchi, attraverso cui vengono narrate alcune delle battaglie più emblematiche condotte da Italia Nostra: dall’epopea per il Parco dell’Appia Antica alla mobilitazione che impedì la trasformazione della baia di San Vito Lo Capo in un polo siderurgico, dalla sfida per la conservazione del Delta del Po alla creazione di Boscoincittà a Milano.

L’impegno dell’associazione si è tradotto anche in conquiste legislative decisive, con il contributo fondamentale alla Legge Quadro 394/91 sui Parchi nazionali e alla costituzione del Ministero dei Beni Culturali. Parallelamente, Italia Nostra ha sostenuto interventi di restauro e valorizzazione di beni culturali “minori”, come i Bagni di Petriolo e l’Eremo di Santo Spirito alla Majella, dimostrando come la tutela possa generare rigenerazione culturale e sociale dei territori.

“È significativo che la mostra sui 70 anni di Italia Nostra, dopo Roma abbia come prima tappa Sibari. La scoperta del sito archeologico dell’antica Sibari è infatti dovuta a Umberto Zanottti Bianco, primo Presidente di Italia Nostra, che ha inoltre dedicato allo sviluppo economico e sociale della Calabria anni di impegno appassionato. I suoi valori sono quanto mai attuali anche in questa fase storica”, sottolinea il Presidente di Italia Nostra, Edoardo Croci.

“Sono particolarmente lieto di poter condividere il rilevante e articolato lavoro svolto da Italia Nostra sul territorio della Sibaritide – dichiara Angelo Malatacca, Consigliere nazionale di Italia Nostra – L’iniziativa costituirà un’importante occasione di approfondimento e di condivisione delle azioni e delle battaglie condotte dall’associazione nel corso degli anni, con un focus sulla missione attuale e sulle complesse responsabilità e sfide che ci attendono nel prossimo futuro”.

Testi e curatela scientifica sono di Michele Campisi, con la collaborazione di Maria Rosaria Iacono, consigliera nazionale di Italia Nostra, e Luca Carra, presidente di Italia Nostra Milano Nord. La grafica è a cura di Dafne Cola.

L’esposizione si è avvalsa del patrocinio di Aeroporti di Roma, BrianzAcque, Parco regionale Appia Antica, Municipio Roma VIII e Roma I, Rai Cultura, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Cosenza.