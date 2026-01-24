Screenshot

Il mare: da risorsa a problema, da amico a nemico.

Abenante, Scaramuzza e Nistico’ del Partito Politico Libertà è Democrazia

Quanto è successo da martedì 20 a mercoledì 21 C.M., in tutta la fascia ionica Calabrese e Siciliana, per colpa del mega ciclone Harry, entra negli annali della meteorologia del mediterraneo.

Infatti, per oltre due giorni, il mediterraneo, amico dei pescatori e degli operatori turistici costieri, ai è trasformato in un nemico manifestandosi con tutta la sua forza con onde anomale, che a dire degli esperti, sono arrivate ad una altezza di sedici metri, flagellando per oltre due giorni la Sicilia meridionale e orientale, e la Calabria Ionica, Sardegna meridionale e Isole Eolie, queste zone, sono state colpite da mareggiate eccezionali, che hanno causato danni ingenti alle infrastrutture, causando ingenti danni al settore della pesca, già in ginocchio per le norme sempre più stringenti imposte dalla comunità europea, alle strutture turistiche-alberghiere, recando ingenti danni agli operatori turisti costieri, che in questo preciso momento, si trovano in un periodo critico, dovuto ai periodi invernali, ma nonostante ciò, adesso si trovano ad affrontare ingenti spese per il ripristino dello stato delle cose, dove è, e sarà possibile, ed in alcuni casi all’intera comunità come è successo a Catanzaro Lido, ed alle infrastrutture come i porti e le ferrovie che costeggio la fascia ionica Calabrese.

Il Partito Politico Libertà è Democrazia della Provincia di Crotone vuole manifestare piena solidarietà e vicinanza a tutti i soggetti colpiti, rendendosi disponibile ad ascoltare le parti interessate da questo grave evento, facendosiportavoce delle problematiche e modalità di risoluzione, nelle istituzioni interessate.

Cosi Il Segretario Provinciale del Partito Politico Libertà è Democrazia della Provincia di Crotone Dr. Pasquale Abenante

La costa di Cirò Marina è stata duramente colpita da una violenta mareggiata, che ha danneggiato strutture e infrastrutture. Le onde hanno devastato il porto e la zona del Complesso Turistico Il Gabbiano, distruggendo pescherecci, stabilimenti balneari e un tratto di lungomare.

L’emergenza è stata gestita con prontezza dagli uomini della Polizia Locale, insieme alla Protezione Civile, alle istituzioni e ai volontari intervenuti sul territorio, che hanno pattugliato incessantemente il territorio per garantire la sicurezza.

È necessario effettuare un’analisi approfondita per il riconoscimento dello stato di calamità naturale, al fine di attivare tutti gli strumenti utili ad affrontare l’emergenza e supportare la comunità locale.

Cosi La l Segretaria Cittadina del Partito Politico Libertà è Democrazia di Ciro’ Marina Dott. Giusy Nistico’

Esprimiamo massima vicinanza e solidarietà per quanti nel crotonese hanno vissuto il dramma delle proprie abitazioni distrutte, delle aziende devastate e dalle strade dissestate dalla violenza inaudita del ciclone Harry, che si è abbattuto con singolare vigore nei giorni scorsi. Auspichiamo che le Autorità competenti si attivino immediatamente per dar corso, di concerto con le popolazioni interessate, alle opere di ricostruzione necessarie per rendere nuovamente fruibili tutte le attrattive turistiche della costa Ionica del crotonese flagellate dalla furia cieca delle mareggiate, che hanno imperversato l’intero versante costiero.

In ultimo, ci sentiamo di rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i soccorritori, alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco ed alle Forze dell’Ordine che hanno lavorato alacremente per fronteggiare un’emergenza irripetibile, trovando in ciò la significativa collaborazione nelle popolazioni interessate.

Cosi Il Segretaria Cittadino del Partito Politico Libertà è Democrazia di Crotone Avv. Gianluca Scaramuzza.

La Direzione Provinciale di Led