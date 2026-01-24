La Giunta Comunale, su proposta del sindaco Voce, ha approvato la delibera con la quale si avanza formale istanza al presidente del Consiglio dei Ministri e al presidente della Giunta Regionale della Calabria affinché venga dichiarato lo Stato di Emergenza per il territorio del Comune di Crotone, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la città nelle giornate del 18, 19, 20 e 21 gennaio 2026, causando danni al territorio comunale, creando situazioni emergenziali e di grave disagio alla popolazione nonché condizioni diffuse di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

La Giunta ha inoltre deliberato di avanzare istanza al Ministero dell’Agricoltura e al presidente della Giunta Regionale della Calabria, affinché venga dichiarato lo Stato di Calamità Naturale per i danni subiti in particolare dal comparto agricolo.

Con lo stesso provvedimento è stato demandato alla Protezione Civile Comunale e ai Settori Tecnici dell’Ente il compito di intraprendere tutte le operazioni necessarie e urgenti per il pronto intervento e la messa in sicurezza dei luoghi interessati dagli eventi meteorologici.

Durante le giornate interessate dall’emergenza, il Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile è stato attivo h 24 sul territorio, coordinando le attività di monitoraggio e intervento.

All’interno del COC, la Croce Rossa Italiana, parte integrante della struttura operativa, aveva predisposto anche un servizio di accoglienza per eventuali emergenze a supporto della popolazione.

“Esprimo il sentito ringraziamento a tutto il Centro Operativo Comunale, alla Protezione Civile, ai volontari, alla Croce Rossa e a tutte le strutture impegnate senza sosta in quei giorni difficili. Un grazie particolare va anche ai cittadini di Crotone per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrata, elementi fondamentali per affrontare situazioni di emergenza come questa. Rinnovo, infine, la mia piena solidarietà a tutte le popolazioni calabresi duramente colpite dagli stessi eventi meteorologici” dichiara il sindaco Voce