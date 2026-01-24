Rimini – Ancora un importante riconoscimento internazionale per Pino Russo, giovane pizzaiolo italiano di 23 anni, Calabrese e residente in Belgio, che si conferma tra le eccellenze mondiali dell’arte bianca conquistando, per il terzo anno consecutivo, il prestigioso titolo di “Re delle pizze romane” nell’ambito del Campionato Mondiale “Pizza Senza Frontiere – World Pizza Champion Games”, svoltosi a Rimini all’interno di SIGEP World, la più importante manifestazione fieristica internazionale dedicata al foodservice artigianale.

Il campionato, organizzato da Ristorazione Italiana Magazine, ha visto la partecipazione di pizzaioli provenienti da ogni parte del mondo, impegnati in 17 diverse categorie, confermandosi come uno degli appuntamenti di riferimento a livello globale per il settore pizza.

Il titolo di Re delle pizze romane premia l’eccellenza complessiva nelle specialità legate allo stile romano. Pino Russo ha infatti ottenuto risultati di assoluto rilievo in più categorie, salendo sul podio anche con un terzo posto nella categoria “Pizza in teglia” e un terzo posto nella categoria “Pizza tonda al matterello”, categoria nella quale conquista il podio per il terzo anno consecutivo, oltre al titolo principale.

Un risultato che testimonia costanza, tecnica e profonda conoscenza della tradizione romana, reinterpretata con rigore professionale e visione contemporanea, qualità che hanno permesso a Russo di distinguersi in una competizione dal livello tecnico estremamente elevato.

Il successo ottenuto a Rimini rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un segnale forte del valore dei giovani professionisti italiani all’estero, capaci di portare la cultura gastronomica italiana ai massimi livelli internazionali e di rappresentare al meglio la sua Calabria.