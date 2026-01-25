Nelle prime ore del 21 gennaio 2026, a Cirò Marina, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino del posto resosi responsabile di una grave condotta di resistenza a Pubblico Ufficiale, procedendo contestualmente al suo deferimento in stato di libertà per guida senza patente con recidiva nel biennio. L’episodio ha avuto inizio in via Roma quando l’uomo, alla guida di un’utilitaria, ha ignorato l’alt imposto dalla pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio. Invece di arrestare la marcia, infatti, il soggetto ha accelerato bruscamente nel tentativo di dileguarsi, innescando un concitato e pericoloso inseguimento che si è snodato per le vie principali del centro abitato. Durante la fuga, il conducente ha urtato un’altra autovettura che procedeva regolarmente nel traffico, rischiando di provocare conseguenze drammatiche non solo per se stesso e per i militari all’inseguimento, ma soprattutto per la collettività e per la figlia minorenne che, incredibilmente, l’uomo trasportava a bordo del veicolo.

L’azione delittuosa ha rappresentato una minaccia concreta e immediata per la sicurezza pubblica e l’incolumità dei cittadini, messi in serio pericolo dalla velocità e dalle traiettorie del fuggitivo. La freddezza e lucidità dei Carabinieri operanti hanno permesso, tuttavia, di bloccare la corsa e immobilizzare il conducente prima che l’evento potesse sfociare in tragedia; fortunatamente, nonostante la collisione avvenuta durante il tragitto, non si sono registrati feriti. Dopo l’arresto, e a conclusione del giudizio per direttissima, l’Autorità Giudiziaria ha applicato nei confronti dell’arrestato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG, con l’onere di presentarsi per tre volte al giorno presso i Carabinieri di Cirò Marina.

Questo intervento sottolinea con forza l’importanza vitale dei posti di controllo e della sorveglianza stradale attuata quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri: la presenza costante delle pattuglie sul territorio non ha solo funzione di prevenzione dei reati, ma costituisce un presidio essenziale per garantire che la strada rimanga un luogo sicuro per tutti.

Si tiene infine a precisare che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che, in virtù del principio della presunzione di non colpevolezza, la responsabilità della persona sottoposta a indagini sarà accertata in via definitiva solo a seguito di una sentenza irrevocabile di condanna.