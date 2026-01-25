[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto delle irregolarità nei luoghi di lavoro e alla tutela della sicurezza dei lavoratori, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Crotone, con il supporto operativo dei militari della Stazione di Strongoli, hanno condotto un’ispezione presso un esercizio commerciale di vendita e assistenza pneumatici situato nel comune di Strongoli. L’intervento, avvenuto nella tarda mattinata del 21 gennaio, ha permesso di riscontrare gravi violazioni alla normativa vigente: in particolare, è stata accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza installato in assenza delle prescritte autorizzazioni, in violazione dell’Art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, nonché l’omessa sorveglianza sanitaria prevista dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Per tali ragioni, la titolare dell’attività è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone, e sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 1.820 euro. L’operazione testimonia ancora una volta l’importanza della costante vigilanza attuata dall’Arma dei Carabinieri attraverso i propri assetti specializzati, la cui competenza tecnica risulta fondamentale per garantire il rispetto delle garanzie occupazionali e la protezione dell’integrità fisica dei lavoratori. Si ribadisce che, nel rispetto dei diritti dell’indagata, il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e vige il principio della presunzione di non colpevolezza sino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.