CIRÒ MARINA – Il Taekwondo calabrese celebra un nuovo, prestigioso traguardo. Il Maestro Natalino Martino, figura storica e colonna portante delle arti marziali nel territorio crotonese, è stato promosso al grado di V DAN. Il riconoscimento è arrivato al termine di una sessione d’esame rigorosa tenutasi presso il celebre Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” di Formia, durante il Corso Nazionale Insegnanti Tecnici 2025 organizzato dalla FITA (Federazione Italiana Taekwondo).

L’evento di Formia si è confermato il cuore pulsante del movimento federale, con tre giorni di studio intensi dedicati all’aggiornamento tecnico e alla formazione. Le commissioni federali hanno valutato con estremo rigore la pulizia del gesto tecnico, il timing e la gestione del ritmo. In questo scenario di altissimo livello, il Maestro Martino ha saputo distinguersi per consapevolezza e presenza atletica, trasformando mesi di preparazione minuziosa in un risultato concreto che lo proietta tra i massimi esperti della disciplina.

Il prestigio del Maestro Martino non si limita al Taekwondo. Egli è stato infatti il pioniere della Kick Boxing a Cirò Marina, essendo stato il primo a portare e diffondere questa disciplina in città. Sotto la sua guida, la scuola può oggi vantare un palmarès di assoluto rilievo, con un Campione Mondiale e diversi titoli nazionali conquistati dai suoi atleti.

Il percorso di Martino è caratterizzato da una ricerca continua della perfezione tecnica. Oltre a essere Istruttore Internazionale di Krav Maga (formazione conseguita direttamente in Israele), Martino ricopre un ruolo fondamentale nella vita civile come Agente Scelto della Polizia Locale. Proprio in merito a questo binomio tra professione e sport, il Maestro ha voluto esprimere un ringraziamento speciale:

“Sento il dovere di ringraziare sentitamente i miei colleghi e il Comandante della Polizia Locale di Cirò Marina, Salvatore Anania, per la sensibilità e la disponibilità dimostrata, concedendomi i giorni necessari per affrontare con la dovuta concentrazione la preparazione finale e i conseguenti esami.”

Nonostante i successi, Martino lancia un monito sulla deriva di alcune realtà sportive moderne: “I traguardi non si raggiungono in un fine settimana ‘comprando’ dei pacchetti formativi, ma giorno dopo giorno, per mesi e anni. Purtroppo, oggi assistiamo alla nascita di una giungla di pseudo-federazioni che regalano gradi e cinture pur di accaparrarsi utenza. Così facendo si distrugge l’essenza stessa delle arti marziali.”

In un momento di profonda emozione, il Maestro ha dedicato il successo alla sua famiglia, rivolgendo poi un pensiero di resilienza ai più giovani: “Le difficoltà nella vita ci saranno sempre. A chi vorrebbe mollare dico: guardate avanti e lottate, perché nessuno ci regala niente. Il mio percorso continuerà finché avrò voglia di mettermi in gioco. Il più grande avversario da sconfiggere siamo noi stessi.”