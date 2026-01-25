CRUCOLI TORRETTA – Inizia nel migliore dei modi il campionato della Volley Fidelis Torretta, che nella mattinata di oggi, domenica 25 gennaio, ha battuto con un netto 3 a 0 la Pepea Soverato, gara valida per la prima giornata del Campionato ‘25/’26 di Seconda Divisione Femminile

L’esordio vincente e convincente (25-16, 27-25, 25-18) impreziosisce quindi il debutto stagionale delle “sardelline” giallorosse, guidate da coach Giovanni Marcianò: le comprensibili ansie della prima gara di campionato vengono cancellate da una prestazione più che positiva, nella quale si sono evidenziate l’applicazione delle atlete e le ottime prospettive di crescita di un gruppo numeroso e di ottima qualità.

L’avversario di turno, l’Asd Pepea Soverato, al pari delle locali, presenta un gruppo di atlete di giovane età che inizia con grande spirito agonistico: le prime battute di gioco mostrano un livello di gioco simile tra le due contendenti, rendendo l’incontro piacevole per il numeroso pubblico presente al “Palapicasso”.

La cronaca della gara racconta di un primo set condizionato dal “filotto” in battuta di capitan Calabrò, un margine nel punteggio che la Fidelis conserverà fino alla fine del set, anche grazie alle azioni offensive di Annarita Scala e al contributo in ricezione di Russo; il secondo parziale è il più spettacolare, le squadre si affrontano anche con scambi lunghi ed intensi, tra le giallorosse De Sio e Rienzo sono i terminali vincenti di Ciccopiedi, la cui attenta regia consente a tutte le attaccanti giallorosse di potersi esprimere al meglio.

Nella terza frazione sale di livello la prestazione di Laura Scala che domina ai 2.24 e consente al Torretta di consacrare l’ottima prestazione della squadra, che conquista i primi tre punti stagionali e guarda con fiducia alla prima trasferta di domenica prossima, dove affronterà la Union Volley Soverato.

A fine gara, il Team manager Samuele Albanese, a nome del Volley Torretta dichiara: “Soddisfatti della prima, il gruppo sul quale coach Marcianò lavora con la riconosciuta dedizione e professionalità sta acquisendo elementi tecnici e comportamentali che sono evidenti, abbiamo deciso di investire su atlete giovani e dobbiamo dare loro il tempo per migliorare. In questo momento, alcune ragazze giocano con maggiore continuità ma altre stanno lavorando con grande impegno per aumentare il loro livello di gioco, il gruppo è numeroso e siamo certi di ottenere buoni risultati; a breve inizierà il campionato under 13 e tutta l’attività giovanile è sotto attenta osservazione da parte della società”.