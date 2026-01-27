Il neo campione italiano riceve il prestigioso riconoscimento nel Salone d’Onore accompagnato dal presidente della GF Sport Racing Francesco Fico

ROMA, 24 gennaio 2025 – Sotto le volte affrescate del Salone d’Onore del CONI, considerato il tempio sacro dello sport italiano, oggi è stata scritta una pagina inedita di storia. Giuseppe Parrilla ha ricevuto dalla Federazione Italiana Motonautica il premio che sancisce la sua definitiva consacrazione e lo rende il primo pilota calabrese di sempre a ottenere questo prestigioso riconoscimento.

Un traguardo che supera il semplice valore del titolo sportivo in quanto rappresenta il coronamento di un percorso fatto di sacrificio, velocità e una determinazione ferrea, capace di portare i colori della Calabria sul gradino più alto del podio nazionale.

La cerimonia si è svolta in un clima di grande solennità e ha visto la Federazione celebrare le eccellenze che hanno reso indimenticabile l’ultima stagione agonistica. In questo contesto d’élite la premiazione di Parrilla ha assunto un valore simbolico straordinario poiché rompe un tabù storico e apre la strada a una nuova generazione di piloti del Sud Italia.

Al fianco del campione, per condividere l’emozione del momento, era presente il Presidente della GF Sport Racing Francesco Fico. La sua presenza al CONI non è stata solo formale ma sostanziale, quale testimonianza tangibile di un progetto sportivo solido dove la vittoria del singolo è sempre l’espressione di un lavoro collettivo maniacale e appassionato.

Trovarsi qui, nel cuore pulsante dello sport italiano, stringendo tra le mani questo premio è un’emozione che toglie il fiato, ha confessato Giuseppe Parrilla visibilmente commosso. Essere il primo calabrese a raggiungere questa vetta è un onore immenso ma anche una responsabilità. Dedico questo successo alla mia terra che mi ha insegnato la tenacia e alla mia seconda famiglia, la GF Sport Racing. Senza la visione del Presidente Fico e il lavoro instancabile del team oggi non sarei qui a raccontare questa favola divenuta realtà. Un pensiero speciale va al mio porto sicuro, ovvero la mia famiglia e mia moglie. Lei è stata il mio equipaggio silenzioso, quella presenza costante che ha trasformato ogni trasferta in un viaggio condiviso e ogni difficoltà in una sfida da superare insieme.

L’entusiasmo per questo storico risultato si è subito trasformato in energia propulsiva per il futuro. Il team e il pilota sono già al lavoro per definire i dettagli di una nuova stagione che si preannuncia ricca di novità. All’orizzonte si profilano infatti progetti ambiziosi e sfide tecniche inedite, studiati per alzare ulteriormente l’asticella della competizione e consolidare la presenza del team ai vertici della motonautica, puntando a traguardi ancora più prestigiosi.

Con questo riconoscimento Giuseppe Parrilla e la GF Sport Racing non solo archiviano un’annata straordinaria ma lanciano un messaggio chiaro al mondo della motonautica, dimostrando che la passione unita alla professionalità non conosce confini geografici.