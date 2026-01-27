Entrambi eletti all’unanimità nell’assemblea del 23 gennaio

Il 23 gennaio si è svolta l’assemblea dell’Associazione storico–culturale RADICI, fondata nel 2012 da Francesca Gallello Gabriel Italo Nel Gómez, durante la quale si è proceduto al rinnovo delle cariche della sezione di Cirò Marina e del Direttivo Internazionale. Nel corso della riunione, alla presenza dei soci e del Direttivo, sono stati eletti all’unanimità il nuovo Presidente della sezione di Cirò Marina, Avv. Michele Sabato, e il nuovo Vice Presidente Internazionale, Geom. Carmine Ruggero.

L’Avv. Michele Sabato, nato il 15 ottobre 1976 a Cosenza e residente a Cirò Marina, Avvocato del Foro di Crotone esperto in Diritto Civile, Penale e Tributario, è da sempre appassionato di studi storici e di geopolitica. Coniuga la precisione della pratica forense con un forte impegno civile, convinto che la cultura sia il fondamento di ogni comunità consapevole. Nel suo messaggio ai soci ha dichiarato che, sebbene il mondo del diritto possa sembrare distante dagli archivi storici, entrambi condividono la stessa essenza: la ricerca della verità attraverso le fonti e il rispetto per ciò che è stato vissuto e scritto prima di noi. Ha affermato che metterà la stessa determinazione che dedica ai suoi assistiti nella tutela della memoria storica del territorio, sottolineando che assumere la presidenza di RADICI significa mettersi al servizio della memoria collettiva in un momento storico in cui il senso della continuità rischia spesso di perdersi. Ha ribadito che la storia non deve essere un elenco di date o un archivio polveroso, ma un organismo vivo, fatto di racconti familiari, trasformazioni del paesaggio urbano e tradizioni che hanno plasmato l’identità del territorio. Ciò che deve guidare l’associazione, ha concluso, è rendere la storia un bene comune, fruibile e appassionante per tutti.

È stato inoltre nominato Vice Presidente Internazionale il Geom. Carmine Ruggero, geometra nato a Cirò Marinail 01/ 05/1980, diplomato presso l’Istituto Tecnico per geometra G. Gangale di Cirò Marina. Tra i primissimi iscritti all’associazione e per anni Responsabile Capo delle Regioni. Appassionato di storia del Risorgimento e delle vicende meridionali, Ruggero rappresenta una presenza costante e fondamentale nella vita dell’associazione, una figura che ha accompagnato RADICI sin dal suo primo respiro, contribuendo con dedizione alla crescita e alla coesione delle sezioni territoriali. Nel suo pensiero ha definito RADICI un luogo dell’anima, il punto in cui la storia smette di essere un capitolo dimenticato e torna a essere una voce viva che chiama per nome le comunità che l’hanno generata. Ha espresso il suo augurio al nuovo Presidente affinché il suo mandato sia illuminato da passione, competenza e coraggio, certo che il lavoro condiviso porterà nuovo slancio alla missione dell’associazione.

La Presidente Internazionale, Francesca Gallello Gabriel Italo Nel Gómez, ha espresso piena soddisfazione per le nuove nomine, dichiarando la sua fiducia nel lavoro del nuovo Presidente e sottolineando che RADICI non è un’associazione che organizza eventi per riempire il calendario, ma un laboratorio di studio, ricerca e confronto. Ha ricordato che il compito dell’associazione è portare alla luce verità storiche spesso assenti nei testi scolastici, perché conoscere le proprie radici significa conoscere la carta d’identità della propria terra. Ha rivolto anche un pensiero speciale al nuovo Vice Presidente Internazionale, riconoscendone la presenza leale e fondamentale sin dagli inizi dell’associazione, una colonna portante che ha creduto in RADICI fin dai suoi primi passi e che continuerà a offrire un contributo prezioso nel nuovo ruolo.

All’assemblea erano presenti il Segretario Internazionale Carlino Secondo, la Social Manager RADICI Dott.ssa Melania Guzzi, il Consigliere RADICI Salvatore Principe, la socia Lindita Lama e il Tesoriere e Cofondatore Dott. Gennaro Marino.

Con queste nomine, RADICI rinnova il suo impegno nel custodire la memoria storica del Sud e nel promuovere una cultura fondata sulla verità, sulla dignità e sulla conoscenza delle proprie radici.