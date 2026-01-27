Nel primo pomeriggio del 26 gennaio 2026, a Roccabernarda (KR), i Carabinieri del N.O.R. – Aliquota Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane del luogo, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’intervento si inserisce nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione di spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto, i militari operanti, insospettiti dallo stile di guida anomalo del conducente di un veicolo in transito, procedevano al fermo – tramite il c.d. “controllo volante” – dell’autovettura per un controllo di iniziativa.

Nel corso delle verifiche e della successiva perquisizione del mezzo, all’interno dell’abitacolo e occultate sotto il sedile lato passeggero, venivano rinvenute e sottoposte a sequestro tre confezioni in plastica contenenti complessivamente oltre 200 grammi di sostanza stupefacente, del tipo marijuana e hashish. Contestualmente venivano altresì sequestrati un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento, elementi che, per quantità e modalità di occultamento, risultavano compatibili con un’attività di spaccio.

L’immediata attività di polizia giudiziaria consentiva di procedere all’arresto del giovane, che, al termine delle formalità di rito, veniva sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

L’operazione rientra nel più ampio quadro delle azioni di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti poste in essere dall’Arma dei Carabinieri sul territorio, attraverso una presenza costante, capillare e dinamica, e si avvale della stretta e continua sinergia con la Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Procuratore Domenico GUARASCIO, che coordina con attenzione ed efficacia l’attività dei Carabinieri, garantendo una risposta tempestiva e incisiva ai fenomeni di illegalità.