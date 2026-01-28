È il sindaco di Melissa, Luca Mauro, a comunicare ufficialmente la propria nomina a Presidente della Commissione “Lavori pubblici – Infrastrutture – Edilizia scolastica” di ANCI Calabria, un incarico accolto con profonda emozione e senso di responsabilità.

«Ci sono incarichi che non si accettano solo per senso istituzionale, ma con il cuore e con la consapevolezza di rappresentare un’intera comunità», dichiara il primo cittadino, sottolineando il valore umano e politico di un ruolo che guarda al futuro della Calabria.

Un impegno che nasce dal territorio e che pone al centro temi fondamentali per lo sviluppo: scuole più sicure, opere pubbliche utili e funzionali, infrastrutture capaci di migliorare concretamente la vita delle persone. Questioni che riguardano da vicino Melissa, i Comuni della provincia e l’intera regione Calabria, realtà che ogni giorno chiedono attenzione, ascolto e risposte concrete.

Il sindaco Luca Mauro ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a Simona Scarcella, sindaco di Gioia Tauro e presidente di ANCI Calabria, per la fiducia accordata: «Metterò a disposizione esperienza, serietà e spirito di servizio, lavorando insieme agli amministratori locali affinché le scelte siano sempre orientate all’interesse della collettività».

Un messaggio speciale è rivolto ai cittadini di Melissa, chiamati a sentirsi parte integrante di questo percorso istituzionale: «Questo incarico è anche vostro. Ogni passo, ogni impegno e ogni risultato porteranno con sé la voce, i bisogni e le speranze della nostra comunità».

Un onore che emoziona, ma anche una responsabilità avvertita in modo profondo. L’obiettivo dichiarato è contribuire a una Calabria più forte e coesa, fondata su amministratori uniti, competenti e radicati nei territori.

«Una Calabria che cresce – conclude il sindaco Luca Mauro – è una Calabria che investe nei suoi Comuni, nelle sue scuole e nelle sue infrastrutture. È questa la sfida che vogliamo vincere, insieme».