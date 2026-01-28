«Mai come in questa stagione – dichiara il direttore tecnico Piero Asteriti – abbiamo messo così tanta carne al fuoco, iscrivendo numerose squadre ai campionati. Siamo convinti che giocare tante partite aiuti a far crescere tutto l’ambiente: atlete, allenatori e dirigenti.»

Partendo dalla Serie B femminile, dopo una partenza lenta la squadra ha cambiato marcia, inanellando 8 vittorie consecutive che l’hanno portata alle spalle della capolista. Il girone di andata si è chiuso con una sconfitta, ma da settimana prossima si ripartirà con l’obiettivo di entrare in zona playoff e giocarsi la promozione in B1 nel mese di maggio.

Per quanto riguarda la Serie B maschile,la squadra ha iniziato bene, facendo punti all’esordio, ma ha sofferto per la mancanza di esperienza, acuita dalla partenza di Palmeri. Tuttavia, Asteriti e compagni si sono rimboccati le maniche, offrendo prestazioni in crescita, ricevendo applausi e apprezzamenti anche in caso di sconfitta. La salvezza resta l’obiettivo stagionale, ma si riparte con la consapevolezza di aver lavorato bene e di poter competere con dignità in questo campionato.

Nel settore femminile, le squadre di Serie C, Serie D e Seconda Divisione stanno facendo maturare esperienze importanti alle giovanissime atlete, esperienze che si riflettono nei campionati giovanili U18, U16, U14 e U13, dove attualmente il club guida tutte le classifiche.

Nel settore maschile, anche in Serie D si registra la crescita dei giovani del vivaio. Le vittorie sono poche, ma la soddisfazione per i progressi dei ragazzi è tanta.

A testimoniare l’ottimo lavoro svolto ci sono le numerose convocazioni nelle selezioni territoriali e regionali, sia femminili che maschili, con atleti e atlete di grande qualità.

Conclude Asteriti: «Nella seconda parte della stagione amplieremo le attività del Palakro, organizzando tornei e campionati S3 per i bambini dai 5 ai 10 anni, oltre a tornei e campionati Under 12 per preparare i ragazzi alla prossima stagione.»