CIRÒ (KR) – martedì 27 gennaio 2026 – In vista del pensionamento di uno dei due medici di medicina generale attualmente in servizio, la comunità di Cirò rischia di trovarsi, a partire dalla fine del mese, con un solo medico di base. Una situazione che potrebbe creare seri disagi ai cittadini, rendendo urgente la nomina, entro il 31 gennaio, di un nuovo professionista in grado di garantire la continuità di un presidio sanitario fondamentale per la collettività.

A denunciare la criticità è il sindaco Mario Sculco, che sottolinea come sull’argomento l’Amministrazione comunale abbia investito fin da subito e continui a investire la massima attenzione, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per i cittadini. In assenza di soluzioni immediate, infatti, molti assistiti potrebbero essere costretti a rivolgersi a medici dei comuni limitrofi, rinunciando alle visite ambulatoriali sul posto. Con un solo medico di base, evidenzia il primo cittadino, esiste inoltre il rischio concreto che numerosi pazienti decidano di trasferire altrove la propria scelta di medico di medicina generale.

Nella giornata di oggi, martedì 27 gennaio, il sindaco Sculco ha incontrato il direttore sanitario Pietro Luigi Brisinda per rappresentare formalmente la situazione e chiedere garanzie sulla nomina, a partire dal 1° febbraio, di un medico provvisorio in sostituzione del professionista collocato in quiescenza. Una soluzione temporanea, ma ritenuta necessaria almeno fino alla pubblicazione della zona carente, che consentirà l’assegnazione stabile di un nuovo medico di medicina generale per il Comune di Cirò.

Già nei giorni scorsi, il primo cittadino si era recato presso l’ASP di Crotone per sensibilizzare la Direzione sanitaria sulla criticità e sollecitare interventi immediati prima della scadenza del 31 gennaio. In quella occasione aveva inoltre richiesto un incontro ufficiale e urgente con il Commissario dell’ASP e con il Direttore amministrativo, ribadendo la necessità di garantire continuità assistenziale alla popolazione.

