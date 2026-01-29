[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Cirò- Altre due frane sulla SP7 cadono nella notte. Le piogge incessante continuano a flagellare il già delicato territorio, che continua ad avere problemi idrogeologici sulla già martoriata strada provinciale SP 7, dove nella notte è ricaduta un’altra frana dal pendio dove era stata già bonificata la frana di lunedi sera. Non solo a qualche centinaia di metri, proprio prima della grande curva in zona Coppa, un intero costone di fango e detriti, sono scivolati sull’asfalto, chiudendo la circolazione nei due sensi di marcia. Il sindaco Mario Sculco e l’assessore all’agricoltura hanno fatto intervenire la ditta di manutenzione per l’allontanamento della frana ed il ripristino della viabilità. Restano sotto osservazione le 4 strade provinciali che da Cirò si snodano: due verso la 106 e due verso i paesi montani dell’entroterra. A destare preoccupazione anche la frana che ha sconvolto anno scorso la zona Campanise, che rimane sorvegliata speciale, da cui potrebbe staccarsi un’altra mega frana, Anche questa località attende i finanziamenti per rendere le abitazioni sottostanti e la strada provinciale SP10 più sicura, specie in giornate come queste, dove la pioggia e il forte vento stanno sferzando tutto il territorio cirotano, dal mare alla collina. Intanto il primo cittadino ed il suo assessore all’agricoltura stanno monitorando non solo le strade provinciali che circondano Cirò, ma anche le numerose strade interpoderali che si snodano nell’entroterra, ripristinando laddove smottamenti e frane ne impediscono la viabilità.