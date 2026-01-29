L’Amministrazione Comunale di Crotone conferirà la “Speciale Menzione”, prevista dal Regolamento comunale per la concessione della cittadinanza onoraria e delle civiche benemerenze, al prof. Enrico Franza, direttore dell’Università Verde del Marchesato.

Lo comunica l’assessore alla Cultura Nicola Corigliano.

La concessione dell’onorificenza è stata deliberata con apposito provvedimento di Giunta Comunale, in attuazione di quanto stabilito dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale, che disciplina il riconoscimento delle benemerenze civiche a personalità che si sono distinte per il loro contributo allo sviluppo culturale, sociale e civile della città.

Il prof. Enrico Franza si è distinto, nel corso di decenni di attività, per un impegno di altissimo valore scientifico, culturale e civile, volto alla tutela, alla valorizzazione e alla diffusione della conoscenza del patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale del territorio crotonese. Particolare rilievo assume il lavoro svolto sui Calanchi della Vrica, riconosciuti come spazio simbolico, storico e naturale di straordinaria importanza, oggetto di studi, ricerche e iniziative di valorizzazione che ne hanno accresciuto la visibilità e il riconoscimento anche oltre i confini regionali.

Attraverso un impegno costante e qualificato come autore, relatore e responsabile scientifico di convegni nazionali e internazionali, nonché come promotore di progetti di ricerca e divulgazione, il prof. Franza ha contribuito in maniera determinante allo studio, alla salvaguardia e alla valorizzazione di aree di rilevante interesse scientifico e ambientale, riconosciute a livello europeo e internazionale, offrendo un contributo concreto alla crescita culturale e alla consapevolezza ambientale della comunità.

“Con questo riconoscimento l’Amministrazione Comunale intende esprimere il plauso e la profonda riconoscenza dell’intera comunità cittadina a una figura che ha saputo coniugare rigore scientifico, passione culturale e impegno civile, dimostrando nel tempo un forte e autentico senso di appartenenza al nostro territorio. L’opera del professor Franza rappresenta un esempio virtuoso di come la cultura e la ricerca possano diventare strumenti concreti di tutela ambientale, crescita sociale e valorizzazione dell’identità di Crotone” dichiara l’assessore Corigliano

Il conferimento della Menzione Speciale rappresenta un segno tangibile di riconoscenza per la meritoria attività svolta dal prof. Enrico Franza con elevata professionalità, alto impegno sociale, altruismo e profondo senso civico, a beneficio dell’intera comunità crotonese e delle future generazioni.

L’onorificenza gli sarà conferita nei prossimi giorni con una cerimonia ufficiale che si terrà presso la Sala Consiliare “Falcone e Borsellino”.