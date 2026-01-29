Il Coordinatore provinciale di Crotone, Oreste Gualtieri, d’intesa con i vertici regionali del movimento, comunica la nomina del Sindaco di Pallagorio, Umberto Lorecchio, a Vice Coordinatore provinciale di Crotone.

La scelta rientra in un percorso di rafforzamento e radicamento dell’organizzazione politica sul territorio, puntando su figure amministrative di comprovata esperienza e capacità, in grado di contribuire attivamente alla crescita e alla strutturazione del movimento.

Nel formulare i migliori auguri di buon lavoro al neo Vice Coordinatore Lorecchio, il Coordinatore provinciale rivolge un sentito augurio anche all’altro Vice Coordinatore provinciale, Ferrazzo, Presidente del Consiglio comunale di Mesoraca, già Coordinatore, che continuerà a offrire il proprio contributo politico e organizzativo.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

«Sono certo – dichiara Oreste Gualtieri – che il lavoro congiunto dei Vice Coordinatori consentirà di rafforzare ulteriormente la nostra azione politica, garantendo presenza, ascolto e concretezza sul territorio».

A entrambi, i più sinceri auguri di buon lavoro, nel segno della collaborazione e dell’impegno per la comunità.