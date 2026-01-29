Il Comune di Melissa ha approvato l’elenco definitivo delle imprese beneficiarie del Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne relativo all’annualità 2022. La decisione è contenuta nella Determinazione dell’Area Polizia Municipale n. 13 del 21 gennaio 2026, con la quale si è proceduto allo scioglimento delle riserve e all’ammissione definitiva delle imprese inizialmente ammesse con riserva.

Il provvedimento rientra nel quadro normativo delineato dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal DPCM 24 settembre 2020, che disciplinano il fondo destinato ai Comuni delle aree interne per sostenere le attività produttive locali. Per l’annualità 2022, al Comune di Melissa è stata assegnata una somma complessiva pari a 37.383 euro.

Dopo l’approvazione dell’avviso pubblico e della graduatoria delle domande ammesse ed escluse, quattro imprese erano state inizialmente ammesse con riserva, in attesa della presentazione della documentazione integrativa. A seguito delle verifiche effettuate dagli uffici comunali, le riserve sono state sciolte positivamente e tutte le imprese sono state ammesse in via definitiva al contributo.

Nel complesso sono dieci le imprese beneficiarie, alle quali sarà riconosciuto un contributo di 3.738,30 euro ciascuna, per un importo complessivo che resta invariato. La liquidazione delle somme avverrà con un successivo e separato provvedimento amministrativo.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente del Consiglio comunale con delega al Commercio, Cataldo Maltese, che ha sottolineato l’impegno dell’Amministrazione nel portare a termine l’iter in tempi rapidi:

«Abbiamo lavorato con grande piglio, pur se in poco tempo, per dare una boccata d’ossigeno agli operatori commerciali. Un grazie sentito va agli uffici comunali: è stata una vera e propria corsa contro il tempo per evitare che le risorse disponibili tornassero indietro. In un contesto caratterizzato da dati preoccupanti per il commercio al dettaglio e dalla crescente scomparsa delle piccole attività di prossimità, ogni piccolo aiuto e ogni forma di sostegno diventano fondamentali».

Maltese ha inoltre ribadito l’attenzione dell’Amministrazione verso il settore: «L’Amministrazione Mauro continuerà a essere attenta ai problemi del comparto e stiamo già preparando ulteriori iniziative di sostegno, naturalmente nei limiti delle nostre competenze e delle capacità finanziarie dell’Ente».

La determinazione è stata firmata dal Responsabile dell’Area Polizia Municipale, geom. Domenico Francesco Serleti, ed è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale e nella sezione Amministrazione Trasparente. Un intervento che rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il tessuto economico locale e un supporto importante per le attività artigianali e commerciali del territorio