Continua l’impegno del Lions Club Cirò Krimisa nel perseguimento degli obiettivi programmati per l’anno sociale 2025/2026, fra i quali l’annuale appuntamento con il Service “Zaino Sospeso”.

Il service, che ha preso avvio qualche mese fa, si è concluso mercoledì 28 gennaio u.s., presso la Biblioteca “Angolo Lions”, con la consegna di zaini e materiale scolastico ai rappresentanti di alcune strutture del territorio che ospitano minori o nuclei familiari.

La Presidente Orsola Siciliani, insieme alla componente della X Circoscrizione Jessica Fontana, alla Responsabile del Club del Service Mariangela Ferraro, alla Presidente Leo Asya Pucci e ai Soci Teresa Pellizzi, Mariangela Adorisio, Mario Patanisi e Antonio Vitetti , ha accolto il Dottor Roberto Taverna della Cooperativa Sociale “Orizzonti Nuovi” e la Dottoressa Rossella Fusaro della Casa di Accoglienza Temporanea “Domus” di Melissa. Lo “Zaino Sospeso” ha coinvolto, altresì, anche l’Associazione “Restituire l’infanzia”, di cui è responsabile Don Antonio Mazzone.

Lo “Zaino Sospeso” è un’iniziativa solidale che consiste nel raccogliere zaini e materiali scolastici per aiutare i bambini e le famiglie in difficoltà. L’idea è quella di “sospesare” uno zaino, ovvero di acquistarlo e lasciarlo in un punto di raccolta, in modo che possa essere poi consegnato a un bambino o a una famiglia che ne abbia bisogno.

L’intento prioritario è quello di promuovere la solidarietà e la condivisione, sensibilizzando la comunità sull’importanza dell’istruzione e del supporto ai più bisognosi.

In questo caso i punti di raccolta, nei cui locali sono stati collocati i contenitori, sono stati:

CARTA, PENNA E FANTASIA di Cipiti Antonuccia

CARTOLIBRERIA PARISI di Silvio Parisi

CARTOMANIA DI ROSA ADORISIO

CARTOLERIA DIAVOLETTO di Michele Malena

COPISTERIA CARTOLERIA SCALISE

GV-GRUPPO VULCANO s.r.l.

A tutti i proprietari dei punti di raccolta sopra citati va il ringraziamento della Presidente Orsola Siciliani e di tutto il Lions Club Cirò Krimisa.

Con questa iniziativa il Lions Club Cirò Krimisa è stato ancora una volta vicino ai bambini e alle famiglie che hanno bisogno e vivono in difficoltà, compiendo un gesto semplice ma profondo che ribadisce l’importanza dell’educazione e della scuola affinché essa non sia un privilegio, ma un diritto per tutti.