XXXVI edizione Concorso Presepe

Serata di premiazione giovedì 29 gennaio h. 18.00

Auditorium Istituto “S. Pertini” Via Matteotti – Crotone

Giovedì 29 gennaio avrà luogo la serata di premiazione della trentaseiesima edizione del Concorso Presepe, organizzato dal Movimento VIVERE IN.

Il tema di questa edizione, “In Gesù che nasce siamo semi di gioia e di pace”, si propone di far riflettere sul dono della pace, che va costruita da ogni uomo e in ogni ambiente, a scuola, nelle case, per la strada, nella società intera. Attraverso la realizzazione del presepe, diffondere il messaggio che guardando a Gesù, Signore della vita e della storia, possiamo superare le brutture e le violenze opera dell’uomo, per ritrovare pace e ottimismo.

I numerosi presepi in concorso per questa 36^ edizione si contenderanno il premio Betlemme, realizzato da Franco Scalise; il premio Bauckneth ed il premio Fedeltà (targhe realizzate dal M° orafo Michele Affidato) ed il premio Nicola Giordano, dedicato alla memoria del fondatore del Movimento Vivere In, realizzato sempre dal M° Affidato.