Nel corso di uno dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando di Polizia Locale di Cirò Marina, un soggetto, alla guida di una piccola utilitaria, alla vista degli agenti ha tentato di sottrarsi al controllo effettuando una serie di manovre pericolose lungo la Strada Statale 106. La prontezza operativa degli agenti ha consentito di intercettare e bloccare il veicolo, che nel frattempo aveva tentato nuovamente di riprendere la marcia. Dagli accertamenti è emerso che il conducente era sprovvisto di patente di guida, in quanto già sospesa in precedenza. Il veicolo è stato pertanto sottoposto a fermo amministrativo e nei confronti del trasgressore è stata elevata una sanzione amministrativa pari a € 2.046. L’attività di controllo della Polizia Locale prosegue quotidianamente con l’obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela dell’incolumità di tutti gli utenti della strada.

