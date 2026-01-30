Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio e di tutela ambientale condotta dall’Arma dei Carabinieri, un presidio fondamentale per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico e della salute pubblica.

Nel corso del tardo pomeriggio del 27.01.2026, i militari della locale Stazione sono intervenuti nella località Marinella – Gianturco del Comune di Cirò, dove hanno accertato la presenza di una consistente discarica abusiva realizzata su un terreno di proprietà comunale.

L’attività, che rientra nei più ampi controlli amministrativi volti a prevenire e reprimere i reati ambientali, ha permesso ai Carabinieri di riscontrare l’abbandono incontrollato di materiali classificabili come rifiuti speciali, presuntamente di natura non pericolosa, a margine della Strada Statale SS 106, al chilometro 289.

Nello specifico, sono stati rinvenuti circa 20 pneumatici, un materasso, un divano e numerosi sacchi contenenti residui di potatura di alberi di ulivo, occupando una superficie di circa 15 metri quadrati per un volume stimato di 5 metri cubi.

L’area è stata immediatamente sottoposta a sequestro penale, a carico di ignoti, e affidata in giudiziale custodia al responsabile pro tempore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cirò (KR). L’Autorità Giudiziaria e l’Autorità Amministrativa competente sono state informate per i successivi adempimenti. Le attività di controllo e le relative indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone, diretta dal Dott. Domenico Guarascio.

L’importanza di questi controlli si conferma cruciale per arginare il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti, un gesto che non solo deturpa il paesaggio e inquina l’ecosistema, ma che impone anche costi gravosi alla collettività per le operazioni di bonifica. L’Arma dei Carabinieri reitera il proprio impegno a mantenere alta la vigilanza sul territorio, invitando i cittadini a collaborare attivamente segnalando prontamente ogni attività sospetta.