a cura di Giuseppe Scigliano

Brema – Mecoledì 28 gennaio alle ore 14,00, nel luogo dove avvenne la sciagura aerea si è svolta una manifestazione commemorativa per commemorare, le vittime dell’incidente aereo avvenuto il 28 gennaio 1966 ed in in cui perirono 46 persone tra cui 46 l’intera selezione della nazionale italiana di nuoto. Ad organizzare tale evento sono stati Arianna Pascoli und Marco Eggert, entrambi impiegati presso il Consolato Onorario di Brema. Tantissime le autorità Presenti tra cui: Kai Stührenberg, Stephan Korte, Piero Vaira (Console generale di Hannover), Cesare Butini (Attuale allenatore della nazionale), Robert Vetter (Sacerdote), che hanno tenuto un breve e toccante discorso per ricordare i morti di questa tremenda sciagura.

Le vittime della nazionale italiana di nuoto furono: Bruno Bianchi (22 anni), Amedeo Chimisso (19), Sergio De Gregorio (19), Carmen Longo (18), Luciana Massenzi (20), Chiaffredo “Dino” Rora (20), Daniela Samuele (17), Paolo Costoli, allenatore (55) e Nico Sapio, giornalista RAI (36).

Molte le corone deposte dalle autorità presenti tra cui anche una a nome del Com.It.Es di Hannover e del Consigliere CGIE Giuseppe Scigliano.

Il Console Generale d’Italia Piero Vaira, ha concluso il suo discorso, dicendo:”

Ricordare questi giovani rappresenta non solo un atto di rispetto verso il passato, ma anche una responsabilità verso il futuro, contribuendo a rafforzare la comunità e il legame tra italiani e tedeschi attraverso la memoria e il rispetto reciproco. La commemorazione diventa così un momento di riflessione sui valori di vita, impegno e coesione che continuano a ispirare le generazioni successive”.

È stata una commemorazione profonda e sentita a cui sono hanno partecipato anche il Capitano attuale della squadra Luca Dotto, i rappresentanti della Lufthansa, dei pompieri, della Croce Rossa, del Com.it.es, del Consolato Onorario, della DIG (società culturale Italo tedesca) e tanti altri cittadini che hanno accolto l’invito. Tutto è terminalo alle ore 14,45.