Il Comune ha accolto tredici nuovi dipendenti selezionati attraverso la società di somministrazione lavoro Randstad per conto dell’Ente.

L’incontro di benvenuto si è svolto nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” alla presenza del sindaco Vincenzo Voce, del vicesindaco e assessore al Personale Sandro Cretella, della dirigente del Settore Personale Raffaella Paturzo, della funzionaria Emanuela Decima e dei rappresentanti della società Randstad.

I nuovi assunti saranno impiegati in diverse aree dell’amministrazione comunale e appartengono a differenti profili professionali: personale tecnico, amministrativo e operai, ulteriori risorse per garantire l’efficienza dei servizi e rispondere alle esigenze della comunità.

Nel corso dell’incontro, il sindaco ha sottolineato l’importanza del percorso intrapreso dall’amministrazione: “al momento del nostro insediamento l’Ente si trovava in una situazione di fortissimo deficit di personale, che comprometteva il regolare funzionamento dei servizi. Oggi possiamo dire con orgoglio che le assunzioni complessive hanno superato le 214 unità, un risultato significativo che dimostra l’impegno concreto di questa Amministrazione nel rafforzare la struttura comunale”.

Il vicesindaco ha evidenziato la visione strategica dell’azione amministrativa: “queste nuove assunzioni rappresentano un ulteriore passo avanti nel processo di riorganizzazione e potenziamento dell’Ente. Non solo stiamo colmando le carenze storiche di personale ma stiamo anche investendo sul futuro. A breve procederemo anche alla stabilizzazione di 25 tirocinanti valorizzando competenze già formate all’interno del Comune”.