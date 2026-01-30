Nella giornata odierna del 27 Gennaio 2026

Si è conclusa la Dodicesima Edizione del concorso Borsa di Studio, svolta dall’ Associazione Amici di Crotone di Giovanni Palatucci presso l’Istituto Comprensivo Rosmini – Giovanni XXIII “ Plesso Montessori Via N. Calipari a Crotone .

All’evento curato dal Presidente dell’associazione Cav. Vincenzo in collaborazione con la Dirigente Dott.ssa Maria Fontana Ardito, hanno presenziato oltre un centinaio di studente dell’omonimo Istituto. Oltre Autorità ed Associazioni Militari . Nutrita schiera di soci di varie associazioni del Crotonese.

Costa nella sua introduzione ha ringraziato i ragazzi con il soffermarsi sulle gesta del personaggio Venerabile Giovanni Palatucci, in occasione questa Giornata della Memoria, con l’auspicio di non dimenticare quanti hanno sacrificato la loro vita per salvare tante vite umane, innocenti ed Ebrei.

Giusy Regalino ha sottolineato la causa di beatificazione in corso di Giovanni Palatucci mentre Sestito Filippo del CSV Calabria Centro, ha raffrontato il periodo dello sterminio nazista all’attuale situazione creatasi in tante zone del mondo, evidenziando la figura di Palatucci soffermandosi nel ribadire l’importanza di portare avanti tali eventi nelle scuole.

A Gaza ove esistono più di due milioni di Ebrei.

Le slides proiettate dal Presidente Costa hanno evidenziato la vita di Palatucci e gli orrori del periodo nazifascista per concludere, altre slides dei lavori dei ragazzi dell’Istituto Rosmini- Giovanni XXIII sono state visionate dal pubblico presente .

Pertanto la giuria affidata a persone esperte , ha esaminato i lavori presentati ritenendo accentrati nel tema del concorso :

“ Giovanni Palatucci “ Servo di Dio e Giusto fra le Nazioni “ Il Questore Buono “ Sacrificarsi a 36 anni per salvare 5000 Ebrei “ Martire per il prossimo

Per ricordare Il Servo di Dio, Giusto fra le Nazioni e Medaglia d’oro al Merito Civile, Giovanni Palatucci ( Questore reggente la Questura di Fiume ) morto il 10 Febbraio 1945 a solo 36 anni nel campo di concentramento di Dachau in Germania.

La vincitrice è risultata

I° Classificata della XII Borsa di Studio Giovanni Palatucci

Maria Paola Vona della Terza C della Scuola Anna Frank Alla vincitrice assegnataria della XII Borsa di Studio Giovanni Palatucci sarà consegnato il 31 Maggio 2026 un assegno di euro 250,00 ( Una tantum) ) inoltre nella giornata odierna è stata consegnata una Targa Ricordo offerta del Maestro Cav. Michele Affidato ed un Attestazione di Benemerenza. Agli altri studenti partecipanti un’Attestazione di partecipazione e ringraziamenti.