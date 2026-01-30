È stata inaugurata oggi, alla presenza di autorità civili e militari, la mensa scolastica del plesso “Anna Frank” dell’Istituto Rosmini, realizzata con fondi PNRR.

La cerimonia si è svolta in un clima di grande festa ed entusiasmo da parte degli alunni coinvolgendo l’intera comunità scolastica.

Gli alunni della scuola hanno partecipato alla cerimonia con gioia e vivace curiosità, rendendo l’inaugurazione un momento autentico di condivisione e partecipazione.

La presenza delle istituzioni e la loro costante attenzione e vicinanza al mondo della scuola testimoniano l’importanza di investire in strutture moderne, sicure e funzionali, capaci di migliorare la qualità della vita scolastica e il benessere degli studenti.

La nuova mensa scolastica, con capienza di 90 posti, è stata realizzata su impulso dell’Amministrazione comunale nell’ambito della pianificazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza portati avanti dall’Assessorato al PNRR, che ha saputo mettere in campo una notevole capacità programmatica per creare opportunità di sviluppo e di ammodernamento delle infrastrutture pubbliche.

Nell’ambito dello stesso programma, infatti, sono attualmente in corso anche i lavori per la realizzazione di nuove mense scolastiche e di nuovi istituti, a conferma di una visione strategica orientata al rafforzamento del sistema educativo e alla creazione di ambienti scolastici sempre più inclusivi e sostenibili, oltre a prevedere la realizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi, luoghi fondamentali per la crescita e l’aggregazione sociale di tanti ragazzi.

Nel corso dell’inaugurazione, il sindaco Voce ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando anche l’impatto complessivo degli interventi finanziati dal PNRR: “questa nuova mensa scolastica è il simbolo concreto di come le risorse del PNRR possano tradursi in opere utili e durature per la collettività. Investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra città, offrendo ai più giovani spazi adeguati, accoglienti e sicuri. Continueremo a lavorare affinché ogni intervento programmato risponda alle reali esigenze delle famiglie e contribuisca a rendere il nostro territorio sempre più attento ai bisogni educativi, sociali e sportivi delle nuove generazioni”

Anche la dirigente scolastica Maria Fontana Ardito, nel ringraziare l’Amministrazione comunale, ha ribadito il valore educativo e sociale dell’opera: “La mensa è parte integrante del percorso formativo degli alunni, un luogo di educazione alla condivisione e al rispetto delle regole. Questo spazio offre alla scuola nuove opportunità per migliorare la qualità degli ambienti e dei servizi, con ricadute positive sull’intera comunità scolastica”

Anche il presidente della Provincia Fabio Manica ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’opera realizzata “E’ un intervento di grande valore per la comunità scolastica. La nuova mensa del plesso ‘Anna Frank’ rappresenta un esempio concreto di buona programmazione e di utilizzo efficace delle risorse del PNRR”

L’assessore al PNRR Luca Bossi ha dichiarato: “un intervento che va nella direzione di soddisfare un bisogno in linea con il target della misura del PNRR, e cioè estendere il tempo pieno nelle scuole nelle scuole per renderle sempre più aperte alle esigenze della nostra comunità anche oltre l’orario scolastico e per agevolare le necessità delle famiglie di conciliare la vita personale e quella lavorativa, oltre ovviamente a fronteggiare la dispersione scolastica. Il mio ringraziamento va al gruppo di lavoro dell’ente dell’ufficio PNRR coordinati dal dirigente Stellato e in particolare l’ing. Blandino e l’ing. Parise, i progettisti, la ditta, le manovalanze, e tutti coloro i quali hanno avuto un ruolo nel processo. Questa giornata ci riempie di orgoglio, per aver dato alla città un luogo legato alla crescita e all’istruzione delle future generazioni e ripaga di ogni sacrificio. E guardiamo già avanti, anticipando che nelle prossime settimane altre strutture verranno consegnate alla comunità”.

A rendere l’evento ancora più significativo è stata l’esibizione degli alunni del Coro “Anna Frank”, diretti dalla prof.ssa Luisa Floccari