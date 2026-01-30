La Polizia di Stato ha tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Crotone, guidata dal Procuratore dott. Domenico GUARASCIO, un soggettocondannato alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione per i reati diatti persecutori commessi in danno dell’ex coniuge.

Il provvedimento recepisce gli esiti dell’attività investigativa effettuata dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Crotone a seguito della denuncia sporta dalla donna che avevariferito di subire una serie di comportamenti vessatori, minatori ed aggressivi da parte dell’uomo, il quale la minacciava e la molestava cagionandole un perdurante e grave stato di ansia e di paura per la propria incolumità, tale da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita.

Alla luce della denuncia resa dalla donna, i poliziotti della sezione specializzata “Reati contro la persona” hanno ricostruito una serie di atti vessatori, umilianti, intrusivi, minatori ed aggressivi posti in essere da parte dell’uomo il quale attraverso, appostamenti, insulti e gravi minacce di morte perseguitava l’ex moglie.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Alla luce delle attività effettuate, si è proceduto, quindi, all’arresto del soggetto che è stato immediatamente tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone.

Il provvedimento odierno è l’ennesima, concreta testimonianza dell’attenzione costante e della determinazione con cui gli uomini e le donne della Polizia di Stato affrontano ogni giorno i reati rientranti nel novero del “Codice Rosso” e rappresenta il segno tangibile di un impegno profondo e instancabile, fortemente voluto dal Questore della Provincia di Crotone, Dott. Renato PANVINO.

La Polizia di Stato invita i cittadini ad utilizzare l’App “Youpol” che permette di inviare segnalazioni, anche anonime, per comunicare episodi di maltrattamento, violenze di genere, bullismo e revenge porn.