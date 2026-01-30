Un rotondo 3-0 (25-16/27-25/25-18) impreziosisce il debutto stagionale delle “sardelline” giallorosse guidate da coach Giovanni Marcianò: le ansie della prima gara stagionale vengono cancellate da una prestazione convincente, nella quale si evidenziano l’applicazione delle atlete e le ottime prospettive di crescita di un gruppo numeroso e di ottima qualità.

L’avversario di turno, l’Asd Pepea Soverato, al pari delle padrone di casa, presenta un gruppo di atlete di giovane età che inizia con grande spirito agonistico: le prime battute di gioco mostrano un livello di gioco simile tra le due contendenti, rendendo l’incontro piacevole per il numeroso pubblico presente al “Palapicasso”.

L’andamento del primo set viene condizionato dal “filotto” in battuta di capitan Calabrò, un margine nel punteggio che la Fidelis conserverà fino alla fine del set, anche grazie alle azioni offensive di Annarita Scala e al contributo in ricezione di Russo; il secondo parziale è il più spettacolare, le squadre si affrontano anche con scambi lunghi ed intensi, tra le giallorosse De Sio e Rienzo sono i terminali vincenti di Ciccopiedi, la cui attenta regia consente a tutte le attaccanti giallorosse di potersi esprimere al meglio.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Nella terza frazione sale di livello la prestazione di Laura Scala che domina ai 2.24 e consente al Torretta di consacrare l’ottima prestazione della squadra, che conquista i primi tre punti stagionali e guarda con fiducia alla prima trasferta di domenica prossima, dove affronterà la Union Volley Soverato.

A fine gara, il Team manager Samuele Albanese, a nome del Volley Torretta dichiara: “Soddisfatti della prima, il gruppo sul quale coach Marcianò lavora con la riconosciuta dedizione e professionalità sta acquisendo elementi tecnici e comportamentali che sono evidenti, abbiamo deciso di investire su atlete giovani e dobbiamo dare loro il tempo per migliorare. In questo momento, alcune ragazze giocano con maggiore continuità ma altre stanno lavorando con grande impegno per aumentare il loro livello di gioco, il gruppo è numeroso e siamo certi di ottenere buoni risultati; a breve inizierà il campionato under 13 e tutta l’attività giovanile è sotto attenta osservazione da parte della società”